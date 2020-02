Les Éditions E.T.C. sont heureuses d'annoncer la publication du 26e ouvrage de l'auteure de renom, Lise Bourbeau, Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie

SAINT-JÉRÔME, QC, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Quels moyens concrets utiliser au quotidien afin de rester en forme physiquement et comment les mettre en pratique pour demeurer un être spirituel en harmonie avec ce qui nous entoure? C'est ce que vous découvrirez dans cet ouvrage!

Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie - Les secrets de Lise Bourbeau dévoilés! (Groupe CNW/Les Éditions E.T.C.)

Par des méthodes claires et simples, peu importe l'âge ou le sexe, les lecteurs y trouveront toute l'information nécessaire pour : retarder le vieillissement de son corps physique, émotionnel et mental, récupérer l'énergie perdue, conserver et augmenter son énergie naturelle, écouter ses besoins, vivre moins de stress et d'émotions, qui sont à l'origine des causes importantes de perte d'énergie et de vieillissement prématuré.

Souvent décrite comme une femme intemporelle, Lise Bourbeau nous révèle dans Comment prendre de l'âge tout en ayant beaucoup d'énergie, comment elle parvient à conserver la vitalité d'une femme de 50 ans, même à 79 ans!

Lise Bourbeau est une auteure de réputation internationale depuis 1987 et possède 26 livres à son actif. Ses ouvrages sont traduits dans 25 langues et les ventes à travers le monde atteignent plus de 5,5 millions d'exemplaires. Plusieurs sont semaine après semaine parmi les meilleurs vendeurs sur les palmarès de la FNAC et sur amazon.fr. Quelques-uns de ses titres tels que : Écoute Ton Corps, ton plus grand ami sur la Terre et Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, sont de grands best-sellers et se sont tous deux vendus à plus d'un million d'exemplaires.

