Les écrans de jeux AORUS 4K de GIGABYTE sont compatibles avec les consoles de nouvelle génération

TAIPEI, 28 avril 2021 /CNW/ - en plein essor, sans indication de ralentissement. Cependant, le jumelage d'une console de nouvelle génération avec un écran haute résolution compatible qui peut repousser les limites des taux de rafraîchissement élevés de 120 Hz et au-delà demeurait mission impossible... jusqu'à maintenant. Les nouveaux écrans de jeux AORUS 4K de GIGABYTE ont donné un nouvel espoir aux joueurs qui les attendaient depuis longtemps. La compatibilité HDMI 2.1 complète fournie avec les nouveaux écrans AORUS permet aux joueurs de déverrouiller des cadences d'image et des résolutions plus élevées sur les consoles de nouvelle génération, telles que la PlayStation 5 et la XBOX Series X.