LAS VEGAS, 8 janvier 2025 /CNW/ -- Timekettle, un leader mondial des technologies de communication alimentées par l'IA, est ravi de présenter les écouteurs W4 Pro améliorés avec fonctionnalité d'appel bidirectionnel. Propulsé par son premier système logiciel exclusif, également annoncé au CES, Babel OS, le nouveau W4 Pro établit une nouvelle référence en matière de communication multilingue, offrant une traduction bidirectionnelle en temps réel et fluide lors des appels téléphoniques et vidéo sur toutes les plateformes de communication.

Les écouteurs élégants offrent une traduction bidirectionnelle en temps réel pour les appels téléphoniques et vidéo sur n’importe quelle plateforme de communication, y compris Zoom, WeChat, WhatsApp et Telegram. Les écouteurs Timekettle W4 Pro offrent un confort sans précédent grâce à leur conception à oreille ouverte

La nouvelle fonctionnalité permet des traductions bidirectionnelles pour faciliter les conversations multilingues sans effort, via n'importe quelle application de télécommunications ou système téléphonique traditionnel. Elle fournit des traductions synchrones bidirectionnelles sans altérer la qualité de la voix originale.

Les utilisateurs activent le mode traduction simplement en portant le casque W4 Pro pendant un appel, sans qu'aucune action supplémentaire ne soit requise de la part de l'autre personne, comme l'installation d'applications, de logiciels ou d'équipement de traduction spécialisé. Que ce soit dans le monde des affaires, dans le milieu universitaire ou sur les réseaux sociaux, les utilisateurs peuvent entretenir des conversations fluides avec des individus du monde entier sans aucun obstacle.

Redéfinir la communication en temps réel

Les écouteurs W4 Pro, désormais améliorés par le système d'exploitation Babel, offrent une fonctionnalité sans précédent en matière de traduction en temps réel. Prenant en charge plus de 40 langues et 93 accents, ces écouteurs de pointe offrent une traduction proche de celle d'un humain.

S'appuyant sur la technologie HybridComm exclusive de Timekettle, le W4 Pro offre une expérience utilisateur optimisée avec un délai de seulement 3 à 5 secondes après l'audition du discours original. La conception propose également des voix traduites légèrement plus fortes que les voix originales, afin d'améliorer la clarté sans interférences. Grâce à une conception ergonomique à oreille ouverte qui garantit le confort en cas d'utilisation prolongée, la technologie avancée d'IA atteint une précision de traduction allant jusqu'à 95 %, assurant une communication précise et naturelle. Il propose divers modes adaptés à différents scénarios :

Mode One-on-One : Partagez un écouteur avec une autre personne pour une traduction en temps réel lors de conversations en face-à-face.

: Partagez un écouteur avec une autre personne pour une traduction en temps réel lors de conversations en face-à-face. Mode Listen and Play : Enregistrez le son via l'application mobile et recevez des traductions, qui peuvent être écoutées plus tard.

Enregistrez le son via l'application mobile et recevez des traductions, qui peuvent être écoutées plus tard. Mode Switch to Speak : Parlez dans l'écouteur, et votre discours traduit est diffusé par le haut-parleur de votre téléphone; idéal pour les réunions ou les présentations.

Une autre caractéristique remarquable du W4 Pro réside dans sa capacité de résumé de pointe, alimentée par l'IA. Pendant les appels, il capture et affiche tous les mots prononcés et les traductions sur les appareils mobiles en temps réel. Une fois l'appel terminé, il génère rapidement un compte-rendu détaillé de la réunion qui peut être partagé instantanément, améliorant ainsi considérablement l'efficacité du flux de travail. Il propose également les autres fonctionnalités avancées suivantes :

Transcriptions bilingues en temps réel : Les fenêtres d'application flottantes fournissent des transcriptions de texte bilingues en direct pendant les appels, assurant que tous les renseignements sont enregistrés avec exactitude aux fins de révision et d'organisation.

Les fenêtres d'application flottantes fournissent des transcriptions de texte bilingues en direct pendant les appels, assurant que tous les renseignements sont enregistrés avec exactitude aux fins de révision et d'organisation. Reconnaissance linguistique améliorée : Prend en charge plus de 40 langues et 93 accents, traitant à la fois des prononciations standard et des dialectes régionaux pour une traduction fluide et précise.

Prend en charge plus de 40 langues et 93 accents, traitant à la fois des prononciations standard et des dialectes régionaux pour une traduction fluide et précise. Large compatibilité : fonctionne parfaitement avec les applications de communication grand public, les systèmes mobiles et les appels téléphoniques traditionnels, offrant ainsi une polyvalence sans précédent.

fonctionne parfaitement avec les applications de communication grand public, les systèmes mobiles et les appels téléphoniques traditionnels, offrant ainsi une polyvalence sans précédent. Lexiques personnalisables : Traductions adaptées pour des secteurs ou contextes spécifiques.

Traductions adaptées pour des secteurs ou contextes spécifiques. Latence ultra-faible : Traduction quasi instantanée avec un délai de 3 à 5 secondes.

: Traduction quasi instantanée avec un délai de 3 à 5 secondes. Confort et clarté : Conception légère à oreille ouverte et réduction avancée du bruit.

Conception légère à oreille ouverte et réduction avancée du bruit. Utilisation toute la journée : Jusqu'à 12 heures d'autonomie en fonctionnement avec seulement 1 heure de charge.

Le pouvoir de Babel OS

Également annoncé au CES, le nouveau logiciel exclusif de Timekettle, Babel OS, qui offre des transitions ultrarapides avec des solutions capables d'anticiper ce qui est dit, de s'adapter à des lexiques personnalisables et de traduire avec une véritable émotion humaine et une tonalité authentique. Il transforme toute la gamme de produits Timekettle, y compris des appareils de pointe tels que les écouteurs W4 Pro , les écouteurs WT2 Edge/W3 , le hub d'interprétation X1 , ainsi que les appareils de traduction portables T1 et T1 Mini . Ces appareils sont désormais plus rapides, plus précis et plus humains que jamais, reproduisant presque l'expérience d'avoir un interprète simultané à vos côtés. Voici les principales caractéristiques de cette mise à niveau transformatrice :

Segmentation sémantique IA : Utilise la technologie HybridComm de Timekettle pour optimiser la segmentation de la parole pour le traitement par l'IA. Cela segmente intelligemment les phrases et prédit leur fin, permettant des traductions en temps réel et ultrarapides avec une latence quasi nulle.

Utilise la technologie HybridComm de Timekettle pour optimiser la segmentation de la parole pour le traitement par l'IA. Cela segmente intelligemment les phrases et prédit leur fin, permettant des traductions en temps réel et ultrarapides avec une latence quasi nulle. Lexique personnalisé pour une traduction sur mesure : Permet aux utilisateurs de créer des vocabulaires personnalisés pour des secteurs, des contextes ou du jargon spécifiques afin d'éviter les erreurs de traduction avec les noms, les lieux et les termes spécialisés.

Permet aux utilisateurs de créer des vocabulaires personnalisés pour des secteurs, des contextes ou du jargon spécifiques afin d'éviter les erreurs de traduction avec les noms, les lieux et les termes spécialisés. Voix authentiques, semblables à celles d'un humain : Intègre une technologie de clonage vocal de pointe pour reproduire les tonalités de voix et les schémas linguistiques uniques des utilisateurs, assurant ainsi des traductions naturelles, conversationnelles et émotionnellement pertinentes.

Intègre une technologie de clonage vocal de pointe pour reproduire les tonalités de voix et les schémas linguistiques uniques des utilisateurs, assurant ainsi des traductions naturelles, conversationnelles et émotionnellement pertinentes. Apprentissage automatique de pointe pour des améliorations continues : S'adapte de façon dynamique à différentes langues et accents grâce à l'entraînement continu de l'IA et tire parti des derniers moteurs LLM pour fournir des traductions précises et contextuellement riches. De plus, les solutions d'Edge AI permettent un fonctionnement hors ligne sans services de réseau, garantissant une communication fluide partout.

S'adapte de façon dynamique à différentes langues et accents grâce à l'entraînement continu de l'IA et tire parti des derniers moteurs LLM pour fournir des traductions précises et contextuellement riches. De plus, les solutions d'Edge AI permettent un fonctionnement hors ligne sans services de réseau, garantissant une communication fluide partout. Axé sur la sécurité : Intègre un chiffrement avancé et des mesures de sécurité robustes dans tous les appareils et applications. Entièrement conforme aux normes de certification du RGPD, offrant une protection de haut niveau des données.

« Grâce aux écouteurs W4 Pro améliorés et au système d'exploitation Babel, nous avons créé une solution qui non seulement comble les barrières linguistiques, mais redéfinit également les normes de communication mondiales. La fonction d'appel simultané bidirectionnel change la donne, offrant une expérience de communication continue et sans interruption dans toutes les langues », a déclaré Leal Tian, fondateur et chef de la direction de Timekettle.

Disponibilité

Les écouteurs W4 Pro (au prix de 449 $) sont disponibles à compter du 7 janvier 2025. Babel OS est disponible immédiatement et peut être observé en action au CES, au kiosque de Timekettle [ LVCC, North Hall - 9163 ]. Ses caractéristiques améliorées s'illustrent dans des produits tels que les écouteurs W4 Pro , les écouteurs WT2 Edge/W3 (prix de 349,99 $), le hub d'interprétation X1 (prix de 699,99 $), ainsi que les appareils de traduction portables T1 et T1 Mini (respectivement 299,99 $ et 149,99 $). Tous les appareils Timekettle peuvent être achetés sur son site Web ou sur Amazon. Pour de plus amples informations, consultez le site www.timekettle.co .

À propos de Timekettle

Depuis sa création en 2016, Timekettle est à l'avant-garde de l'innovation en matière de communication multilingue. Avec des produits primés et une clientèle mondiale de plus de 400 000 utilisateurs, Timekettle continue d'établir de nouvelles normes en matière de technologie de traduction alimentée par l'IA, s'efforçant d'atteindre la liberté de communication universelle.

