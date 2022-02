Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick, révolutionnaires et à la mode, confortables et offrant une qualité sonore exceptionnelle, sont maintenant disponibles au Canada

Afin de célébrer le lancement, pour un temps limité seulement, obtenez gratuitement un bracelet HUAWEI Band 6 (une valeur de 98,99 $) en cadeau à l'achat des écouteurs FreeBuds Lipstick. L'offre d'une durée limitée ne s'applique qu'aux achats effectués entre le 1er et le 10 février 2022.

À l'avant-garde de la tendance avec leur design unique rappelant le rouge à lèvres

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick ont été conçus par un groupe multinational de designers issus des secteurs mondiaux du luxe, de la mode, de l'automobile, du numérique et de la stratégie de marque au Centre de recherche esthétique Huawei de Paris. Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick interprètent la noblesse et le luxe avec sa superbe enveloppe en acier inoxydable et ses procédés de conception, tout en rendant hommage à l'harmonie et à l'élégance avec ses arcs arrondis et le traitement de ses lignes fines.

L'étui de recharge luxueux en acier inoxydable des écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick résiste à la corrosion et à l'usure. Il est fabriqué à l'aide de 30 processus complexes suivi d'un polissage qui produisent une surface lisse comme celle d'un miroir. L'étui de recharge est doté d'un concept magnétique, il fait un son « clic » qui ressemble à celui des produits de beauté. La boîte cadeau spéciale et parfumée1 ajoute un élément de plaisir lorsque les écouteurs sont déballés.

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick revêtent des couleurs glamour, une combinaison de noir, or et rouge. Ces couleurs classiques reproduisent le design d'un rouge à lèvres classique avec le noir pour représenter le mystère, l'or qui donne un aspect luxueux et le rouge qui exprime l'enthousiasme et le charme.

Un assistant intelligent avec le confort de la suppression active du bruit et une performance sonore exceptionnelle

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick ont un son à haute résolution de qualité qui est essentiel à une expérience d'écoute exceptionnelle, qui sont un facteur important pour les consommateurs et qui sont le résultat d'ingénierie supérieure. Les écouteurs sont dotés de la structure de pilote dynamique classique, ils offrent une meilleure expérience d'écoute aux consommateurs grâce au diaphragme à plus large portée qui prend en charge une gamme de fréquence pouvant atteindre 40 kHz et qui renforce les médiums et les aigus, rendant les basses plus puissantes. Les utilisateurs qui écoutent de la musique avec les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick jouissent d'un son plus puissant et plus immersif.

En plus des matériaux de grande qualité, HUAWEI continue d'offrir aux consommateurs un son d'une plus grande qualité grâce aux capacités logicielles. Les produits audios de HUAWEI ont toujours eu pour objectif de fournir aux consommateurs une expérience d'écoute ultime.

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick héritent de la conception open-fit de Huawei, leader du secteur, qui repose sur un système ergonomique basé sur plus de 10 000 modèles d'oreilles humaines2 et sur un test approfondi de simulation de stress de huit parties de l'oreille, améliorant la conception des écouteurs et le confort lorsqu'ils sont portés.

De plus, les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick sont dotés d'un ajustement AEM EQ qui détecte automatiquement la forme du canal auditif et la façon dont ils sont portés pour ensuite attribuer le meilleur paramètre EQ pour s'ajuster aux oreilles de l'utilisateur. Grâce à l'application HUAWEI AI Life, les consommateurs peuvent maintenant choisir parmi trois modes EQ dont équilibré (par défaut), amplification des basses et amplification des aigus afin de bénéficier d'une expérience sonore personnalisée.

La connectivité intelligente qui permet de basculer entre les appareils sans interruption

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick peuvent se connecter facilement à tout téléphone intelligent Android, peu importe la marque, et à tous les appareils iOS qui utilisent Bluetooth. L'appareil peut également se servir du jumelage Bluetooth de proximité afin que les utilisateurs puissent les jumeler à un téléphone intelligent, une tablette ou un PC à proximité par le biais d'une fenêtre contextuelle. Ils peuvent également assurer une connexion à deux appareils.

1 Seulement l'emballage est parfumé et le parfum s'atténue au fil du temps.

2 L'ensemble des modèles d'oreilles humaines a été approuvé par les sujets du test.

En plus de leur connectivité conviviale, les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick peuvent enregistrer un son à haute-fidélité avec une fréquence d'échantillonnage allant jusqu'à 48 kHz3. Les utilisateurs n'ont qu'à activer le mode ambiant dans l'application HUAWEI AI Life pour enregistrer le son ambiant lors de l'enregistrement d'un vlog de voyage pour capturer les moments passionnants avec un son haute-fidélité.

Lorsque vous écoutez de la musique, la puissance de la batterie diminue sans que vous vous en rendiez compte, voilà pourquoi la durée de la batterie des écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick a été améliorée. Lorsque la suppression du bruit est désactivée, ils peuvent offrir 22 heures d'écoute de musique avec l'étui de recharge complètement rechargé ou 4 heures d'écoute de musique avec les écouteurs complètement rechargés. La puissance de la batterie permet aux utilisateurs d'écouter de la musique en tout temps et n'importe où sans souci.4

Disponibilité

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds Lipstick seront disponibles au Canada à partir du 1er février 2022 à partir de 348,99 $ CAD.

3 Autant pour le mode en direct et le mode voix. Concerne l'enregistrement par le biais des écouteurs et doit être déclenché manuellement dans l'application AI Life. Prise en charge seulement sur certains modèles de téléphones intelligents Huawei : HUAWEI Mate 40, HUAWEI Mateb40 Pro, HUAWEI Mate 40 Pro+, Porsche Design HUAWEI Mate 40 RS, HUAWEI Mate 40E、HUAWEI P40, HUAWEI P40 Pro, HUAWEI P40 Pro+ et HUAWEI Mate X2, qui ont été mis à jour vers EMUI 11 (ou une version supérieure). Ne fonctionne qu'avec les applications de téléphone pour la photographie, l'enregistrement sonore, l'enregistrement de courts vidéos ou avec les applications de diffusion en direct.

4 Les données proviennent des laboratoires Huawei. Elles ont été obtenues dans les conditions suivantes : les écouteurs ou l'étui de recharge sont complètement rechargés, le niveau du volume est à 50%, le mode AAC est activé, la température ambiante est de 25 °C. La performance réelle de recharge peut varier selon le niveau du volume, la source audio, la présence d'interférence dans l'environnement, les fonctionnalités du produit et les habitudes d'utilisation. La recharge rapide ne fonctionne que lorsque le niveau de la batterie des écouteurs est relativement faible.

