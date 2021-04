Les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i détectent les bruits ambiants et génèrent un onde sonore inversée afin de réduire le bruit. L'algorithme de suppression du bruit cible les situations bruyantes typiques, ce qui offre aux utilisateurs, une expérience fiable de la suppression du bruit.

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i sont également équipés du mode Awareness qui permet aux utilisateurs d'entendre ce qui se passe dans leur environnement sans enlever les écouteurs. En appuyant simplement sur les écouteurs et en maintenant la pression, les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i passeront du mode Awareness au mode de suppression active du bruit.

De la musique sans fin pendant toute la journée

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i contiennent une batterie à haute densité énergétique dans leur structure compacte, qui offre une durée de fonctionnement plus longue dans un plus petit emballage. Lorsque la suppression active du bruit est désactivée, les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i offrent 10 heures de lecture de musique en continu ou 6 heures et demie d'appels vocaux. Accompagnés de l'étui de recharge, les écouteurs peuvent atteindre 22 heures de lecture de musique ou 14 heures d'appels vocaux. De plus, la meilleure technologie de recharge rapide au monde offre quatre heures de plaisir audio à partir d'une recharge de seulement 10 minutes.

Une taille mini, un look moderne

La forme ovale et le design compacte des écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i ont été inspirés par les célèbres plages de sable noir d'Islande. Les classiques du blanc céramique et du noir de carbone cristallisé sont disponibles. Les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i ont été soumis à des milliers de tests portant sur le confort afin de concevoir un design qui s'adapte au conduit auditif, ce qui améliore grandement le confort du port des écouteurs à long terme.

Une sortie audio équilibrée conçue pour la musique Pop

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds sont dotés de composantes personnalisées, y compris de pilotes dynamiques de 10 mm, qui atteignent une plus grande amplitude pour la puissante performance des basses. Les écouteurs contiennent également le diaphragme composite en polymère « PEEK+PU » qui est flexible et puissant, qui offre une sensibilité élevée et une riche réactivité dynamique. Cela permet aux utilisateurs d'entendre plus de détails dans leur musique. Parallèlement, la superbe structure de réduction du bruit du vent permet d'avoir un son constant.

La détection de votre toucher avec précision

En plus de leur audio de haute qualité, les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i offrent une excellente expérience utilisateur. Les utilisateurs peuvent facilement contrôler la lecture de la musique, les appels vocaux et ils peuvent facilement activer le son à l'aide de toucher gestuels.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter : https://consumer.huawei.com/ca-fr/audio/freebuds4i/

À propos de Huawei Consumer BG



Les produits et service de HUAWEI sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de recherche et développement ont été établis, notamment en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois divisions d'affaires de Huawei et elle comprend les téléphones intelligents, les PC, les tablettes, le prêt-à-porter électronique, les services infonuagiques, etc. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur plus de 30 ans d'expertise dans le secteur des télécommunications et il se consacre à fournir les dernières avancées technologiques aux consommateurs du monde entier.

Établie en 2008, Huawei Canada se classe parmi les principaux investisseurs en recherche et développement au pays et elle s'engage à connecter les Canadiens à un avenir meilleur et plus radieux.

SOURCE Huawei Consumer Business Group