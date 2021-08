Les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i ont été conçus de façon à non seulement offrir un son incroyable, mais aussi à enthousiasmer et satisfaire grâce à leur design et leur couleur. Voilà pourquoi les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i sont également disponibles en noir de carbone et en blanc céramique. La gamme s'élargit maintenant avec la variante moderne argent givré qui s'adapte à toutes les tenues, que ce soit décontractée ou d'affaires.

HUAWEI est également heureuse d'annoncer que les récentes promotions de retour à l'école contiennent d'excellentes offres sur les plus récents produits auprès de certains détaillants canadiens, y compris Amazon, Costco, Bureau en gros, Canada Computers, Visions Electronics, Walmart, Newegg, Memory Express et TSC.

Ils durent toute la journée, de la musique en continu

Les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i ont été conçus pour offrir la meilleure qualité de son et pour durer toute la journée sur une seule charge. Ces écouteurs ont une batterie de 55 mAh qui permet d'apprécier la musique pendant 10 heures et qui offre 6 heures et demie de conversation lorsque la suppression active du bruit est désactivée. Lorsqu'ils sont connectés avec l'étui de recharge, les écouteurs permettent d'écouter jusqu'à 22 heures de musique et offrent une durée de conversation de 14 heures. Heureusement, si vous êtes pressés, les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i ont une technologie de recharge rapide. Une recharge de 10 minutes suffit pour utiliser les écouteurs pendant 4 heures et une seule heure de recharge suffit pour qu'ils soient pleinement chargés.

Une petite taille, une apparence moderne et le confort total

Ne vous laissez pas tromper par la petite taille de son étui. La forme ovale et compacte a été conçue pour s'ajuster parfaitement à la main des utilisateurs et pour offrir un maximum de confort. L'étui et les écouteurs se caractérisent par des courbes épurées et une finition hautement polie qui leur donnent une apparence moderne et attrayante. Afin d'offrir un confort d'écoute optimal et prolongé, les écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i ont été conçus pour s'ajuster à l'oreille, non seulement par leur forme mais aussi grâce à des embouts de silicone qui sont disponibles en 3 tailles. Vous pouvez maintenant profiter de votre musique pendant encore plus longtemps sans vous soucier de l'inconfort dû à une utilisation prolongée.

Découvrez un son de haute qualité sans interférence

Lorsque vous vous déplacez en autobus ou lors d'un vol en avion, le bruit peut nuire à votre expérience d'écoute. Grâce aux écouteurs HUAWEI FreeBuds 4i, ce n'est plus un problème! Le recours à deux microphones permet aux écouteurs HUAWEI Freebuds 4i de détecter le bruit ambiant et de le réduire de 22 dB à l'aide d'une onde de son inversée. La suppression du bruit garantit une qualité des appels même dans des environnements bruyants.

Au-delà du bruit environnant, ce qui importe le plus, c'est la façon d'entendre la musique. Voilà pourquoi nous nous attendons à ce qu'il y a de mieux en matière de son provenant d'écouteurs de haute qualité. Les écouteurs HUAWEI FreeBuds sont munis de pilotes dynamiques de 10mm qui augmentent l'amplitude et la puissance des basses. Les écouteurs ont également recours à un diaphragme flexible de polymère composite qui offre une sensibilité élevée et des sons dynamiques riches, permettant aux utilisateurs d'entendre plus de détails. Laissez-vous surprendre par la gamme d'émotions que ces petits écouteurs peuvent évoquer, surtout maintenant, avec la toute nouvelle couleur argentée.

À propos de Huawei Consumer Business Group et Huawei Canada

Les produits et service de HUAWEI sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de recherche et développement ont été établis, notamment aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois divisions d'affaires de Huawei et elle comprend les téléphones intelligents, les PC, les tablettes, le prêt-à-porter électronique, les services infonuagiques, etc. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur plus de 30 ans d'expertise dans le secteur des télécommunications et il se consacre à fournir les dernières avancées technologiques aux consommateurs du monde entier.

Établie en 2008, Huawei Canada se classe parmi les principaux investisseurs en recherche et développement au pays et elle s'engage à connecter les Canadiens à un avenir meilleur et plus radieux. En 2021, Huawei Canada s'est classée parmi les 100 employeurs les plus attrayants, selon les votes des étudiants en génie et en informatique dans les universités à travers le pays.

