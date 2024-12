Le rapport analyse le financement philanthropique global provenant de particuliers et de plus de 90 fondations en 2023, révélant que de 9,3 à 15,8 milliards de dollars ont été consacrés à l'atténuation des changements climatiques.

« La croissance du financement pour le climat est une étape positive, mais les enjeux ne pourraient pas être plus élevés, a déclaré Helen Mountford, présidente et chef de la direction de la Fondation ClimateWorks. « Alors que le paysage mondial devient de plus en plus complexe et que la planète continue de surchauffer, la philanthropie a un rôle essentiel à jouer pour catalyser l'action climatique transformatrice d'une manière résiliente aux changements politiques et axée sur ce dont les gens ont le plus besoin : les possibilités économiques et de développement, la santé et la sécurité, et une planète où il fait bon vivre. En agissant avec audace et en collaboration, la philanthropie peut combler les fossés et contribuer à bâtir un avenir durable et équitable pour tous."

Voici les principales conclusions du rapport:

Croissance record: en 2023, les dons pour le climat ont augmenté de 20 % par rapport à l'année précédente, le financement de la fondation ayant atteint un niveau record de 4,8 milliards de dollars, soit près du triple du montant de 1,7 milliard de dollars en 2019.

Principales priorités de financement: l'électricité propre, les forêts et l'alimentation et l'agriculture étaient les trois secteurs les plus financés de 2019 à 2023, l'engagement du public demeurant la stratégie habilitante de premier plan pour l'action climatique financée par la philanthropie.

l'électricité propre, les forêts et l'alimentation et l'agriculture étaient les trois secteurs les plus financés de 2019 à 2023, l'engagement du public demeurant la stratégie habilitante de premier plan pour l'action climatique financée par la philanthropie. Écarts de financement géographiques: les États-Unis et l' Europe ont reçu 60 % du financement suivi destiné à un seul pays ou à une seule région de 2019 à 2023, tandis que l'Afrique, les autres pays d'Asie et d'Océanie et l'Amérique latine, qui comptent plus de 6 milliards d'habitants, ont reçu environ 20 %. Cette disparité s'étendait aux approches d'octroi de subventions, les pays à revenu faible à intermédiaire ne recevant que 14 % du financement de base comme soutien de base flexible, comparativement à près de 33 % pour les bénéficiaires américains et européens.

Adaptation et résilience: Pour la première fois, le Rapport sur les tendances en matière de financement comprend des données sur les efforts d'adaptation et de résilience, qui ont reçu au moins 600 millions de dollars en financement de base en 2023 pour aider les collectivités à s'adapter et à être plus résilientes aux répercussions croissantes des changements climatiques.

Domaines d'intérêt émergents: le Brésil (hôte de la COP30 ) et le secteur industriel (responsable d'un tiers des émissions mondiales, mais gravement sous-financé) reçoivent une attention accrue alors que les bailleurs de fonds répondent aux priorités climatiques mondiales.

Malgré ces progrès, les dons pour le climat demeurent inférieurs à 2 % du total de la philanthropie mondiale, ce qui est bien inférieur à ce qui est nécessaire pour réduire les émissions de moitié d'ici 2030 et éviter les pires impacts climatiques.

« Il est maintenant temps d'obtenir un financement stratégique ambitieux. « La philanthropie doit saisir ce moment pour accélérer les progrès vers les objectifs climatiques de 2030, a déclaré Surabi Menon, vice-présidente de l'intelligence mondiale, ClimateWorks Foundation. Avec d'innombrables solutions investissables prêtes à être déployées à grande échelle, le domaine est prêt à absorber beaucoup plus de financement à l'heure actuelle. Des plateformes et des ressources collaboratives sont en place pour guider les bailleurs de fonds vers la maximisation de l'impact pour les gens et la planète."

Le rapport met en lumière trois possibilités clés en matière de philanthropie :

Libérer le potentiel catalyseur et collaboratif de la philanthropie pour stimuler les investissements révolutionnaires du financement public, privé et multilatéral pour les solutions climatiques.

Investissez massivement dans le renforcement des capacités des bénéficiaires et dans un soutien de base pluriannuel flexible, en particulier dans les pays à revenu faible à intermédiaire.

Adoptez des solutions climatiques globales et intégrées au carrefour des enjeux sociétaux comme les droits de la personne, la santé publique et le développement économique.

Pour lire le rapport complet, cliquez ici.

À propos de ClimateWorks Foundation

ClimateWorks Foundation est une plateforme mondiale permettant à la philanthropie d'innover et de mettre à l'échelle des solutions climatiques à impact élevé qui profitent à la population et à la planète. Nous offrons des programmes et des services mondiaux qui donnent à la philanthropie les connaissances, les réseaux et les solutions pour stimuler les progrès climatiques pour un avenir plus durable et plus équitable. Depuis 2008, ClimateWorks a accordé plus de 1,8 milliard de dollars à plus de 850 bénéficiaires dans plus de 50 pays.

