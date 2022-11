En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Principaux résultats1 :

Le nombre de Canadiens âgés de 18 à 34 ans en congé d'invalidité de longue durée en raison d'un trouble mental a augmenté de 22 % depuis 2019;

Le nombre de Canadiens âgés de 18 à 34 ans qui soumettent une demande de règlement pour des enjeux de santé mentale a augmenté de 27 % depuis 2021;

Les Canadiens âgés de moins de 44 ans comptent pour 19 % des travailleurs qui ont présenté une demande de règlement liée au diabète en 2022, contre 13 % en 2019.

TORONTO, le 17 nov. 2022 /CNW/ - Les données de Manuvie en matière de santé ont récemment révélé que les congés de maladie en raison de problèmes de santé mentale sont plus fréquents chez les jeunes travailleurs canadiens, et que ces derniers sont plus nombreux à demander un traitement pour le diabète.

« Nous constatons des tendances inquiétantes chez les jeunes Canadiens, particulièrement en matière de troubles mentaux et de diabète, indique Ashesh Desai, chef, Assurance collective de Manuvie Canada. Pour aider les employeurs, nous leur fournissons de nouvelles données éclairantes au sujet de leurs régimes d'avantages sociaux afin qu'ils soient mieux à même de concevoir les futurs programmes de santé destinés à leurs employés. Les entreprises peuvent utiliser ces données pour structurer leur offre d'avantages sociaux de manière à répondre aux besoins croissants des travailleurs. Nous accordons une tout aussi grande importance à la mise en œuvre d'expériences numériques qui aident nos clients à tirer parti de leurs régimes d'avantages sociaux et leur permettent d'obtenir les soins appropriés en temps opportun. »

Selon les données relatives aux demandes de règlement des régimes d'assurance collective de Manuvie, le nombre d'employés canadiens âgés de 18 à 34 ans qui prennent un congé d'invalidité de longue durée en raison d'un trouble mental a augmenté de 22 % depuis 2019. Dans l'ensemble, le nombre de travailleurs de cette tranche d'âge qui ont soumis une demande de règlement ayant trait à la santé mentale (y compris les séances de thérapie, les médicaments et les prestations d'invalidité) est en hausse de 27 % depuis l'an dernier.

_______________________________

1 Données agrégées des régimes d'assurance collective de Manuvie

Les données de Manuvie en matière de santé révèlent également que les employés âgés de moins de 44 ans sont plus nombreux à demander un traitement pour le diabète qu'auparavant. Les Canadiens âgés de moins de 44 ans comptent pour 19 % des travailleurs qui ont présenté une demande de règlement liée au diabète en 2022, contre 13 % en 2019.

Manuvie fournit des rapports d'analyse sur la santé pour aider les employeurs à personnaliser leurs régimes d'avantages sociaux

Comptant parmi les premiers et les plus importants fournisseurs d'assurance collective au pays, Manuvie tire des enseignements fort utiles des millions de demandes de règlement qu'elle traite chaque année pour ensuite aider les organisations à recenser les problèmes de santé qui affligent les familles canadiennes, à surveiller leur évolution et à gérer leur croissance.

En présentant ces renseignements en matière de santé sous forme de données agrégées, les experts de Manuvie aident les employeurs à personnaliser leurs programmes d'avantages sociaux et de mieux-être en fonction des besoins propres à leurs employés.

« Les employeurs jouent un rôle important sur le plan du mieux-être de leur personnel et doivent donc, plus que jamais, être à l'affût des tendances émergentes en santé, explique Michael Lanteigne, vice-président, Vie et invalidité, Assurance collective de Manuvie. Nous avons conçu un programme novateur qui permet aux employeurs de bien comprendre les tendances cruciales dans le domaine de la santé et, en retour, d'offrir le soutien au mieux-être qui convient, au bon moment et de la bonne façon. »

Le programme n'est actuellement offert qu'à certains clients en assurance collective de Manuvie. Il sera déployé auprès d'autres grandes entreprises en 2023.

« En matière de mieux-être des travailleurs, le moment est venu d'écarter les conjectures et d'offrir aux employés des solutions de santé conçues pour eux, affirme Desai. Le secteur de l'assurance collective doit innover au même rythme que les employeurs, de concert avec les autres intervenants du domaine de la santé, pour trouver de nouvelles façons d'améliorer la santé des travailleurs. »

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file en services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à mieux vivre. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de notre Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous servons des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, la Société comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Nous exerçons nos activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où nous sommes présents depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 derniers mois, nous avons versé 32,7 milliards de dollars canadiens à nos clients.

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour plus de renseignements, visitez le site manuvie.ca.

SOURCE Manulife Financial Corporation

Renseignements: Communications avec les médias, Jeremy Laurin, Manuvie, 647 327-4349, [email protected]