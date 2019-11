Les données d'un nouveau sondage sur les animaux de compagnie lèvent le voile sur les cadeaux que les propriétaires vont probablement donner à leur bébé à fourrure l'occasion des Fêtes

Des activités ludiques aux accessoires festifs, PetSmart amorce l'ambiance de la saison des Fêtes

BURLINGTON, Ontario, 25 novembre 2019 /CNW/ - La saison des Fêtes est l'occasion autant de se réunir avec les êtres chers, y compris les animaux de compagnie, que de célébrer dans l'esprit des réjouissances le moment que la saison a fait naître. D'après un récent sondage sur les animaux de compagnie, enquête menée par DART Insights pour le compte de PetSmart, les deux cadeaux les plus appréciés que les propriétaires canadiens envisageraient d'offrir à leur animal sont des gâteries, soit 87 % des répondants (87 % des propriétaires de chiens et 86 % de chats) et un jouet, soit 84 % des répondants (82 % des propriétaires de chiens et 86 % de chats). Une fois de plus, les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent compter sur PetSmart pour combler leurs envies, grâce à son éventail pétillant de produits et d'activités festifs qui ne manqueront pas de faire chaud au cœur et de relever l'ambiance des Fêtes, PetSmart étant bien entendu le plus grand détaillant spécialisé en produits pour animaux de compagnie au Canada.

Les gâteries et les jouets constituent le cadeau idéal pour tout animal de compagnie, notamment celui sur votre liste des Fêtes, et devant le grand choix de produits en rayon, il y a fort à parier qu'il pourrait recevoir plus de cadeaux que les autres membres de la famille. C'est ce qui ressort également des données du sondage, à savoir qu'un quart des propriétaires de chiens en Ontario et de chats du Canada atlantique achèteront plus de cadeaux pour leur animal de compagnie, à l'occasion des Fêtes, que pour leur conjoint ou partenaire. À ce propos, PetSmart offre des produits divertissants comme le jouet Père Noël pour chien Merry & Bright™ (Holiday Santa Dog Toy) et le jouet sapin de Noël battoir à ressort pour chat Merry & Bright™ (Spring Swatter Holiday Tree Cat Toy). Par ailleurs, les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent aussi les surprendre en leur offrant des cadeaux plutôt originaux comme le grand cornichon de Noël avec un chien au chapeau de Père Noël Merry & Bright™ (Holiday XL Pickle with Santa Hat Dog) et des bas pré-remplis sur mesure pour chiens et chats.

Autre constatation intéressante : les propriétaires tiennent compte de plus en plus de leurs animaux de compagnie dans les célébrations à l'occasion des Fêtes. Préparez-les comme il se doit en tenues spéciales comme le costume de lutin des Fêtes pour animaux de compagnie Merry & Bright™ (Holiday Elf Pet Costume). Par ces temps froids passés chez vous, offrez à votre animal de compagnie un chandail des Fêtes en tricot de pingouin Merry & Bright™ (Holiday Knitted Penguin Pet Sweater) et une litière arboricole de Noël Merry & Bright™ (Holiday Tree Hut Pet Bed), de quoi l'aider à se mettre à l'aise près du foyer.

Évidemment, les animaux de compagnie n'apprécient pas tous une tenue complète mais profiteraient non moins des accessoires des Fêtes comme le bandana de Noël « Believe » Merry & Bright™ (Holiday "Believe" Santa Pet Bandana), le collier de cravate coloré de Noël Merry & Bright™ (Holiday Tie Collar) ou le collier de Noël coquin et gentil pour chat Merry & Bright™ (Holiday Naughty & Nice Cat Collar), des façons tout aussi joyeuses de s'habiller pour n'importe quelle fête. Et pour en venir aux photos et garder attirer l'attention de votre animal de compagnie, le jouet en canne bonbon bouclier Merry & Bright™ (Holiday Bield Shield Dog Toy), une canne sifflante pour chien, est tout indiqué.

PetSmart offre également aux propriétaires d'animaux de compagnie la possibilité de redonner de leur en achetant des produits de la collection philanthropique « Chance and Friends » de PetSmart. C'est-à-dire qu'en achetant un adorable chien, chat, lapin, agneau ou licorne en peluche, livré avec un siffleur qui ravira les animaux de compagnie et les enfants, les clients verront remettre dix pour cent du prix d'achat à PetSmart Charities of Canada pour financer les programmes de thérapie assistée par des animaux dans les hôpitaux pour enfants.

Le Père Noël arrive prochainement... chez PetSmart!

Cette année, pour ajouter du piquant à la saison, PetSmart organisera en magasin une série d'événements gratuits. Le samedi 7 décembre, de midi à 14h00 (heure locale), dégustation samedi, les chiens et les chats pourront venir déguster des gâteries, occasion de s'assurer qu'ils seront le cadeau parfaits pour leurs bas de Noël.

Pendant deux fins de semaine en décembre, les 14 et 15 décembre, puis les 21 et 22 décembre, de midi à 16h00 (heure locale), PetSmart réservera au Père Noël lui-même un accueil enthousiaste, tout spécial en magasin, chez PetSmart dans tout le pays, pour des séances de photos gratuites et des festivités libres. N'oubliez pas de télécharger l'application PetSmart pour vous inscrire à l'événement, obtenir 100 points Treats gratuits et savoir quels filtres photo amusants à utiliser au cours de l'événement!

*Méthodologie de l'enquête

DART Insight and Communications Inc. a mené une enquête auprès de 1 600 propriétaires d'animaux de compagnie, soit 800 maîtres canins et 800 propriétaires de chats. Calculés en fonction d'un intervalle de crédibilité bayésien, les résultats nationaux globaux que donnent les propriétaires d'animaux de compagnie sont réputés exacts à +/- 2,8 %, 19 fois sur 20; les propriétaires de chiens et de chats pondérés à 800 échantillons chacun sont réputés exacts à +/- 4,0, 19 fois sur 20. Une copie de l'analyse et des données est disponible à l'adresse suivante http://dartincom.ca/polls/.

À propos de PetSmart®

Au Canada, PetSmart, Inc. est le plus grand détaillant spécialisé de services et de solutions à l'usage des animaux de compagnie. Chez PetSmart, nous aimons les animaux domestiques et croyons qu'ils nous rendent meilleurs, raison de plus que chaque jour, à chaque contact, les associés PetSmart ont la passion d'aider les propriétaires à se rapprocher de leurs animaux de compagnie afin qu'ils puissent, ensemble, mener une vie plus épanouie. Cette vision influe sur tout ce que nous faisons en faveur de nos clients, en termes de soutien à nos associés et au regard de ce que nous redonnons à la collectivité. PetSmart emploie environ 4 800 associés et exploite plus de 140 animaleries au Canada, ainsi que huit établissements PetSmart PetsHotel® pour chiens et chats en magasin. D'autre part, outre une vaste gamme d'aliments et de produits pour animaux à prix compétitifs, nous offrons un éventail de services tels que le dressage de chiens, le toilettage d'animaux, la garde d'animaux à PetSmart Doggie Day Camp™ et l'adoption d'animaux. PetSmart et PetSmart Charities® du Canada, travaillant avec plus de 200 organismes de protection des animaux, s'emploient à faire en sorte que les animaux familiers adoptables soient amenés dans les magasins pour qu'ils aient les meilleures chances possibles de trouver un foyer permanent. Grâce à ce programme d'adoption en magasin et à d'autres événements marquants, PetSmart a facilité plus de 300 000 adoptions, soit plus que toute autre organisation conventionnelle.

