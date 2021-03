Depuis le début de la COVID-19, les dépanneurs locaux dans les communautés de l'Ontario ont oeuvré comme un service essentiel pour veiller à ce que les Ontariens puissent avoir accès aux produits de première nécessité. Ces articles essentiels se sont retrouvés sur les étagères des communautés éloignées grâce aux distributeurs qui font partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement des dépanneurs.

Aujourd'hui, ces distributeurs proposent de faire ce qu'ils font le mieux, à savoir acheminer les vaccins indispensables vers des endroits difficiles d'accès. Les camions de Core-Mark International et de Wallace & Carey, membres du CCID, livrent déjà des produits de grande valeur et très réglementés dans tout l'Ontario, y compris dans les communautés les plus petites et les plus reculées de la province. Ces camions sont équipés d'un système à trois températures, ce qui permet de transporter facilement un grand nombre de vaccins ainsi que d'autres équipements médicaux et de protection personnelle essentiels.

Anne Kothawala, présidente et chef de la direction du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, a déclaré : « Le premier ministre Ford et son équipe ont lancé un appel à l'action pour que le secteur privé donne un coup de main. En plus de nos travailleurs de première ligne dans les magasins locaux, nos membres distributeurs sont là pour aider à acheminer les vaccins du point A au point B. Bien que nous sachions que l'attention se porte actuellement sur l'approvisionnement en vaccins ainsi que sur l'administration des vaccins au public - nos réseaux existants constituent le maillon essentiel entre ces deux points. »

Dans une lettre en réponse à l'offre, le secrétariat du Groupe d'étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 du gouvernement a déclaré que les besoins sont en cours d'évaluation. Il a aussi déclaré : « Nous reconnaissons que votre industrie possède une expertise dans la manutention de produits hautement réglementés et nous vous sommes reconnaissants de votre engagement à assurer la santé et la sécurité de nos communautés. »

Cet engagement est repris par les membres du service de la logistique du CCID qui se rendent chaque jour aux quatre coins de l'Ontario :

Dan Elrod, président de Wallace & Carey, a déclaré : « Nous sommes une entreprise familiale et canadienne qui célèbre son 100e anniversaire. Notre équipe serait honorée d'assumer cette tâche et je ne vois pas de meilleure façon de respecter nos racines que de redonner aux communautés que nous desservons. »

Eric Rolheiser, président de Core-Mark International, a déclaré : « On ne saurait trop insister sur la taille et l'étendue de l'Ontario et de son réseau routier, surtout en hiver et au printemps. Nos chauffeurs connaissent bien les routes et les communautés locales, et les livraisons sont souvent la principale source de marchandises et de fournitures de première nécessité. Nous serions heureux de pouvoir participer au plan de distribution de l'Ontario. »

Anne Kothawala a poursuivi : « En raison de l'approvisionnement accru en vaccins, un des défis auxquels l'Ontario est maintenant confronté est la distribution, en particulier dans les petites municipalités. Nous espérons faire partie de la solution en tant que maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement. Je tiens à remercier le gouvernement de l'Ontario d'avoir pris en considération notre offre. »

Deux exemples de communautés desservies :

Tehkummah (436 habitants) se trouve à l'intérieur des terres et abrite le seul magasin général restant, qui est en activité depuis 1922. Il agit aujourd'hui comme un pilier du village.

(436 habitants) se trouve à l'intérieur des terres et abrite le seul magasin général restant, qui est en activité depuis 1922. Il agit aujourd'hui comme un pilier du village. Perrault Falls (995 habitants) est situé sur la route 105, à environ 70 kilomètres au nord de Vermilion Bay . En plus des gîtes parsemés le long du chemin, vous y trouverez un restaurant, un magasin et une station-service.

À propos du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs

Le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs est un conseil national sans but lucratif qui représente l'industrie des dépanneurs. Nos membres emploient 216 000 Canadiens et distribuent et vendent chaque année pour 55 milliards de dollars de biens et de services. Au nom de nos 8 500 membres en Ontario, nous voulons reconnaître que, tout au long de la pandémie COVID-19, votre gouvernement a travaillé sans relâche pour protéger la population de l'Ontario.



SOURCE Conseil canadien de l’industrie des dépanneurs

Renseignements: Anne Kothawala, présidente et chef de la direction du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, par téléphone au 1 647 242-3560 ou par courriel à l'adresse [email protected]

Liens connexes

https://convenienceindustry.ca/