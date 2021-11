Le test PCR obligatoire avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés qui se rendent au Canada fait en sorte que les voyageurs des États-Unis et du Mexique restent à la maison et nuit aux partenariats commerciaux et économiques en Amérique du Nord.





Des chefs d'entreprise joignent leurs voix à celle de la Table ronde canadienne sur le voyage et le tourisme pour demander au gouvernement du Canada de supprimer le test PCR obligatoire avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés afin d'alléger les exigences d'entrée sur le territoire de l'Amérique du Nord.

OTTAWA, ON, le 17 nov. 2021 /CNW/ - De concert avec la Table ronde canadienne sur le voyage et le tourisme (la « Table ronde »), des chefs d'entreprise états-uniens et canadiens demandent aux présidents des États-Unis et du Mexique ainsi qu'au premier ministre du Canada de simplifier les règles relatives aux voyages transfrontaliers lorsqu'ils se réuniront demain au Sommet des « trois amigos » à Washington. Pour permettre une forte reprise économique en Amérique du Nord, il est essentiel de supprimer l'exigence relative au test PCR obligatoire avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés qui entrent au Canada.

Au fil de nombreuses décennies et de diverses rondes de négociations commerciales, le Canada, les États-Unis et le Mexique ont conclu un accord commercial équilibré et réciproque qui contribue à la croissance de l'économie nord-américaine.

Nos négociations commerciales nous ont appris que les règles doivent évoluer et il est maintenant temps que le Canada revoie ses règles relatives au test avant le départ.

Le fait d'exiger que les gens qui entrent au Canada aient fait un test PCR avant leur départ va à l'encontre des recommandations formulées par le Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage de la COVID-19 (le « comité d'experts ») du gouvernement fédéral, selon lequel les voyageurs entièrement vaccinés ne devraient pas avoir à passer un test avant leur départ, peu importe la durée de leur voyage. Les mesures concernant les déplacements devraient être fondées sur le statut vaccinal du voyageur et cohérentes avec les recommandations du comité d'experts du gouvernement. Le test PCR avant le départ que le gouvernement du Canada impose aux voyageurs qui souhaitent entrer au pays incite ces derniers à faire des affaires ailleurs et nuit au commerce, aux échanges et aux voyages transfrontaliers. L'incohérence entre les politiques états-uniennes en vigueur aux frontières terrestres et aériennes crée également de la confusion. Celles-ci devraient être cohérentes et fondées sur la science.

Plus préoccupant encore, les règles du Canada en matière de voyage sont en décalage avec celles de la communauté internationale. Des pays comme la France, le Portugal, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont reconnu qu'il est superflu d'exiger des tests avant le départ et à l'arrivée des voyageurs entièrement vaccinés, et ont exempté les voyageurs canadiens entièrement vaccinés de l'obligation de passer un test avant le départ.

La pandémie, le statut vaccinal et les données scientifiques disponibles ont changé; il devrait en être de même pour les mesures qui visent à assurer la sécurité des Canadiens tout en permettant aux partenaires économiques nord-américains de recommencer à prospérer.

« Les dirigeants du Canada, des États-Unis et du Mexique doivent prioriser l'élimination des frictions à nos frontières communes. C'est la seule façon d'assurer un retour à la normale pour les gens et les entreprises. Les règles du Canada concernant les risques liés aux voyages internationaux sont un frein pour nos entreprises. Aujourd'hui, la Chambre de commerce du Canada se joint à ses collègues et partenaires internationaux des secteurs canadiens du voyage et du tourisme pour demander à nos chefs d'État d'encourager le Canada à simplifier ses règles de voyage et à supprimer l'exigence relative au test PCR avant le départ pour les voyageurs vaccinés qui entrent au Canada. Éliminer les règles de voyage inutiles et dépassées aidera les entreprises canadiennes à reprendre leurs activités et à être concurrentielles. »

- Perrin Beatty

Président et chef de la direction, Chambre de commerce du Canada

« La frontière entre les États-Unis et le Canada n'est pas encore revenue à son fonctionnement normal d'avant la pandémie et les changements récents ne sont pas à la hauteur d'une "nouvelle normalité" à laquelle les citoyens et les entreprises peuvent s'adapter. En tant que ministre des Affaires étrangères pendant les événements du 11 septembre, j'ai pu constater par moi-même à quel point il est nécessaire de coopérer en matière de politique transfrontalière. Les dirigeants des États-Unis et du Canada ont su résoudre ensemble de bien plus grands risques transfrontaliers; nous devons continuer sur cette voie. Le test PCR obligatoire avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés n'est pas fondé sur la science et doit être supprimé. »

- John Manley

Ancien ministre des Affaires étrangères du Canada

« Au début de la pandémie de COVID-19, les entreprises ont compris qu'il fallait prendre des mesures immédiates et radicales pour protéger la santé de tous les Canadiens. Les entreprises ont accepté volontiers de s'y plier. Aujourd'hui, la situation est bien différente : au Canada, le taux de vaccination est parmi les plus élevés au monde. Nos règles sur la COVID doivent refléter cette réalité. C'était hier qu'il fallait supprimer le test PCR obligatoire avant le départ pour les voyageurs entièrement vaccinés, car il nuit aux entreprises et à leurs clients, en plus de séparer les familles. Il faut que ça change immédiatement. Nous ne voulons pas de demi-mesures ni de mises à jour dans trois semaines. »

- Goldy Hyder

Président et chef de la direction, Conseil canadien des affaires

« Après près de 19 mois, la frontière canado-américaine ne s'est pas encore remise de la COVID-19. Les restrictions restantes aux frontières, comme le test PCR avant le départ, paralysent les relations canado-américaines et ralentissent les économies des deux pays. Il est temps que le Canada prenne les devants et propose un ensemble de règles normalisées et réciproques en matière de voyages afin que celles-ci redeviennent équitables pour les entreprises canadiennes. »

- Deanna Horton

Global Fellow, Wilson Center

« Le Canada et les États-Unis partagent la plus longue frontière non défendue au monde. La libre circulation des personnes alimente le moteur économique de nos deux pays. Pour la première fois depuis septembre 2001, cette réalité est menacée. C'est pourquoi le Canada doit agir immédiatement pour harmoniser ses règles de voyage avec celles des États-Unis, afin d'atténuer les conséquences qui affecteront inutilement les entreprises, de part et d'autre de la frontière, en raison de l'approche irrationnelle et non fondée sur la science qu'a adoptée le Canada pour rouvrir l'économie. »

- Rick Tachuk

Président de la capitale nationale et membre du conseil national, Chambre de commerce américaine au Canada

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme est une coalition pancanadienne de chefs de file du secteur du tourisme et du voyage, notamment des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels et de chambres de commerce de partout au pays, qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer le secteur de façon harmonieuse et sécuritaire. Le secteur du voyage et du tourisme génère des revenus de 102 milliards de dollars, emploie des millions de Canadiens dans tout le pays et représente 2,1 % du produit intérieur brut. La Table ronde milite en faveur d'un secteur du voyage et du tourisme sécuritaire et prospère dans tout le Canada.

