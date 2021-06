L'alignement du G7 sur la certification internationale des vaccins prépare le terrain pour que le gouvernement annonce des politiques de voyage claires pour le Canada.

OTTAWA, ON, le 14 juin 2021 /CNW/ - La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme (la Table ronde) exhorte aujourd'hui le gouvernement fédéral à communiquer immédiatement un plan national complet visant à rouvrir notre économie, assurer la libre circulation des Canadiens d'un bout à l'autre du pays, rouvrir la frontière entre les États-Unis et le Canada et mettre en place un programme clair de certificat de vaccination afin de permettre aux voyageurs internationaux d'entrer au Canada. Il s'agit de mesures essentielles qui permettront de relancer le secteur du voyage et du tourisme et l'économie canadienne.

Malgré les conseils du Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage (le Comité d'experts) en lien avec la COVID-19 nommé par le gouvernement fédéral, ce dernier n'a pas encore publié de plan complet de réouverture pour les déplacements à l'étranger et au Canada, particulièrement en ce qui concerne l'admission des voyageurs étrangers entièrement vaccinés au Canada.

La fin de semaine dernière, le premier ministre Trudeau a assisté au Sommet du G7, à la suite duquel le communiqué des dirigeants a reconnu « l'importance pour l'économie mondiale de relancer en toute sécurité les voyages internationaux, par voie terrestre, aérienne et maritime, et des efforts multilatéraux déployés dans ce sens », et soulignait la nécessité d'établir « un ensemble de normes communes visant les voyages, notamment en ce qui touche l'interopérabilité et la reconnaissance mutuelle des applications numériques, les exigences en matière de dépistage, la reconnaissance du statut vaccinal, y compris les exemptions. Il faudra également établir des critères comparables pour déterminer dans quelles circonstances la mise en œuvre de mesures réactives peut s'avérer nécessaire ». Le Canada demeure un cas particulier parmi ses pairs du G7, car il n'a pas encore annoncé un plan global de réouverture. Bien que les discussions à l'échelle internationale soient importantes, le Canada a besoin d'un plan distinct, et ce, dès maintenant.

La frontière canado-américaine est fermée aux déplacements non essentiels depuis mars 2020. Alors que de plus en plus de gens continuent à se faire vacciner dans les deux pays et que le nombre de cas diminue partout sur le continent, il est temps que le gouvernement fédéral mette en place un plan fondé sur des données probantes pour rouvrir la frontière.

Le secteur demande également au gouvernement fédéral d'annoncer des politiques de voyage claires pour les Canadiens et les étrangers qui voyagent au Canada. Les Canadiens méritent une approche axée sur une politique nationale unique en matière de voyages qui clarifie la politique du pays quant au certificat de vaccination, à nos frontières internationales, aux personnes mineures non vaccinées et à d'autres détails essentiels qui nécessitent un leadership national. En l'absence d'un plan à l'échelle nationale, nous assistons à la mise en œuvre de politiques provinciales disparates qui sont difficiles à concilier.

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de supprimer l'exigence liée à la quarantaine obligatoire dans les hôtels pour les Canadiens entièrement vaccinés et de réduire la durée de la quarantaine dès la réception des résultats du test à l'arrivée. Bien qu'il s'agisse d'un pas dans la bonne direction, davantage de changements de politiques doivent être apportées afin d'appuyer la relance du secteur du voyage et du tourisme.

Les Canadiens contribuent en se faisant vacciner; il est maintenant temps que le gouvernement fédéral offre des directives claires, opportunes et sécuritaires sur la réouverture du Canada aux voyageurs. Les annonces récentes ont montré que des progrès ont été réalisés, mais il faut y apporter beaucoup plus de clarté. Les politiques du Canada devraient être fondées sur des données scientifiques, celles-ci justifient une approche renouvelée en matière de mesures frontalières, d'exigences de dépistage et de restrictions liées à une quarantaine pour les Canadiens partiellement vaccinés et les voyageurs étrangers entièrement vaccinés. Il n'y a aucune raison scientifique de retarder davantage la mise en œuvre des recommandations du Comité d'experts du gouvernement.

« Il est impératif que des mesures logiques et claires soient mises en place pour faciliter les déplacements au Canada et à l'étranger. Une approche fragmentaire des annonces liées à la politique sur les déplacements ne fera que soulever d'autres questions et créer de la confusion », a déclaré Perrin Beatty, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Canada.

« L'industrie canadienne du voyage et du tourisme, tout comme la frontière canado-américaine, est fermée depuis mars 2020. Il faut mettre en œuvre un plan pancanadien global pour offrir de la certitude aux entreprises et aux Canadiens. Les provinces comblent les lacunes créées par l'absence d'un plan fédéral de réouverture, ce qui sèmera la confusion chez les voyageurs », a ajouté Beth Potter, présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada.

« Le Canada ne peut pas se permettre de rester à la traîne alors que d'autres pays amorcent leur réouverture, a souligné Susie Grynol, présidente-directrice générale de l'Association des hôtels du Canada. En l'absence d'un plan clair, notre industrie touristique dynamique est menacée et le gagne-pain des gens est en péril. Les voyageurs entièrement vaccinés devraient avoir les mêmes possibilités, peu importe leur nationalité. »

« Il y a une forte demande de voyages au Canada. Il est urgent que le gouvernement fédéral établisse un plan pour que les Canadiens et les personnes qui cherchent à voyager au Canada en toute sécurité ne soient pas laissés pour compte. D'autres pays l'ont fait. Notre secteur en dépend. C'est ce que les Canadiens devraient exiger », a mentionné Daniel- Robert Gooch, président du Conseil des aéroports du Canada.

« Les pays qui mettent en œuvre avec succès une politique de mise en quarantaine et de tests fondés sur la science et les données protégeront non seulement la santé publique, mais ils stimuleront aussi leur reprise nationale globale et obtiendront des emplois et des investissements de pays qui ne le font pas », a indiqué Mike McNaney, président et chef de la direction du Conseil national des lignes aériennes du Canada, qui représente les plus grandes compagnies aériennes du Canada (Air Canada, Air Transat, JazzAviation et WestJet). « Nous avons des dizaines de milliers d'employés qui comptent sur le gouvernement pour publier un plan », a-t-il conclu.

À propos de la Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

La Table ronde canadienne du voyage et du tourisme est une coalition pancanadienne de chefs de file du secteur du tourisme et des voyages - notamment des représentants d'aéroports, de compagnies aériennes, d'hôtels, de chambres de commerce de partout au pays - qui s'engagent à travailler ensemble pour relancer le secteur de façon harmonieuse et sécuritaire. Le secteur du voyage et du tourisme représente 105 milliards de dollars, emploie des millions de Canadiens dans tout le pays et représente 2,1 % du produit intérieur brut du pays. Elle milite en faveur d'un secteur du voyage et du tourisme sécuritaire et prospère dans tout le Canada.

SOURCE Table ronde canadienne du voyage et du tourisme

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias : Randi Rahamim, [email protected]