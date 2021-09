OTTAWA, ON, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des musées canadiens (AMC), ainsi que 11 associations muséales provinciales et territoriales représentant plus de 2 000 établissements muséaux et patrimoniaux, demandent aux partis politiques fédéraux de s'engager à mettre à jour la politique nationale des musées, vieille de 30 ans.

L'AMC et ses homologues provinciaux et territoriaux ont publié une lettre ouverte sur les élections de 2021 à l'intention de tous les chefs de parti qui décrit le rôle unique des musées dans le Canada d'aujourd'hui.

« Qu'il s'agisse de l'éveil d'une conscience nationale fondée sur les vérités autochtones plutôt que sur les mythes coloniaux ou de la nécessité de réinventer une économie et un mode de vie alimentés par du carbone en abondance, les sables mouvants du changement remettent en question notre sens de l'identité canadienne et exigent une réconciliation non seulement entre les peuples, mais aussi avec notre propre sentiment d'être.

Au milieu de cette incertitude et de ces bouleversements, les musées - qui comptent parmi les institutions auxquelles les Canadiens font le plus confiance - offrent une base solide à partir de laquelle, ensemble, nous pouvons tracer la voie à suivre », peut-on lire dans la lettre.

Les données d'un récent sondage d'opinion publique réalisé pour le compte des associations démontrent le haut niveau de soutien dont jouissent les musées et la valeur que les Canadiens leur accordent :

80 % des répondants croient que les musées sont une source d'information très crédible ;

85 % pensent que les musées améliorent la qualité de vie dans une collectivité ; et

75 % considèrent que les musées sont un élément très important de la société canadienne.

Une nouvelle politique nationale des musées est nécessaire pour refléter le rôle transformateur que jouent les musées.

La lettre indique que la pandémie a mis en lumière la fragilité économique du secteur et qu'un nouveau partenariat à long terme avec le gouvernement du Canada est nécessaire pour mettre le secteur sur une base plus durable.

« Nous voulons établir avec le gouvernement un partenariat à long terme qui tire parti de la valeur sociale, économique et culturelle des musées et la renforce. Un cadre politique soutenu par un financement prévisible à long terme est essentiel pour y parvenir », écrivent les signataires.

La lettre ouverte est accompagnée d'un questionnaire demandant aux chefs de parti de partager leur vision des musées canadiens avant le jour du scrutin.

