BOULDER, Colorado, le 1er août 2023 /CNW/ -- Scaled Agile, Inc. a annoncé le programme des conférences et des invités du sommet 2023 de SAFe® qui se tiendra à Nashville, du 15 au 18 août 2023, au Gaylord Opryland Resort and Convention Center. L'événement représente la plus grande convergence mondiale de professionnels et de leaders d'opinion de SAFe axés sur l'utilisation de SAFe pour rester résilients dans un monde en rapide évolution en appliquant des méthodes Agile et en cultivant de solides cultures organisationnelles.

L'événement de plusieurs jours comprend des discours liminaires, des discussions techniques, des histoires de clients, des séances d'éclairage, des ateliers après l'événement et la populaire station d'encadrement par les spécialistes de SAFe. Parmi les autres possibilités, mentionnons le marché des partenaires, les laboratoires de produits, les tables rondes sectorielles et la place des femmes dans la méthode Agile.

Dates importantes

16 et 17 août : Conférence principale et réceptions en soirée

18 août : Ateliers post-conférence

« La modernisation des technologies étant une priorité pour les chefs d'entreprise, la gestion intelligente des portefeuilles est devenue de plus en plus importante pour veiller à ce que les améliorations technologiques aient une incidence sur l'ensemble de l'organisation, a déclaré Chris James, chef de la direction de Scaled Agile, Inc. Nous sommes ravis d'accueillir les dirigeants de FedEx et d'Accenture pour montrer comment l'approche novatrice de FedEx en matière de gestion de portefeuille au plus haut niveau de l'entreprise lui a permis d'aller pleinement de l'avant dans les investissements les plus importants d'une manière qui ferait une grande différence pour l'ensemble de l'entreprise. »

Les faits saillants comprennent :

Discours liminaire : La puissance de la véritable agilité de l'entreprise. Ken Spangler , vice-président directeur, TI mondiales, FedEx, et Steve Davis , directeur général, Accenture, exploreront les défis auxquels FedEx a fait face, les percées qui ont rendu l'agilité possible et les puissants résultats qu'elle a obtenus avec SAFe.





, vice-président directeur, TI mondiales, FedEx, et , directeur général, Accenture, exploreront les défis auxquels FedEx a fait face, les percées qui ont rendu l'agilité possible et les puissants résultats qu'elle a obtenus avec SAFe. Discours liminaire : Vinicius Pabon , directeur des données, directeur général de la transformation numérique de Petrobras, explique comment l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz a tiré parti de SAFe pour changer les mentalités et le langage de ses dirigeants et ingénieurs





, directeur des données, directeur général de la transformation numérique de Petrobras, explique comment l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz a tiré parti de SAFe pour changer les mentalités et le langage de ses dirigeants et ingénieurs Les histoires des clients de Boeing, de Bell Canada , de CVS et de ServiceNow sont en fait des histoires rares de collaboration, de défis et de réussites en coulisses.





, de CVS et de ServiceNow sont en fait des histoires rares de collaboration, de défis et de réussites en coulisses. Discours liminaire : Les méthodologistes en chef Dean Leffingwell et Andrew Sales dévoileront le secret de l'autonomisation des équipes et de l'accélération du flux »





et dévoileront le secret de l'autonomisation des équipes et de l'accélération du flux » Ateliers post-conférence : Application de SAFe à l'échelle de l'entreprise, encadrement du flux et Kanban dans SAFe, mesure de ce qui compte, décollage votre transformation SAFe : Perspective de leadership du changement et identification de la chaîne de valeur pour les très gros systèmes

Les participants à la recherche de solutions de services-conseils, de formation ou de plateforme SAFe pourront communiquer avec plus de 30 exposants commanditaires, dont Accenture, Apptio, Broadcom, Inc., Cornerstone Agility, Inc., monday.com, NTT Data et Seibert Media GmbH (Agile Hive).

L'inscription est ouverte à safesummit.com/2023nashville .

À propos de Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile, Inc. est le fournisseur de SAFe®, le système le plus fiable au monde pour favoriser la souplesse opérationnelle. Grâce à des solutions intégrées qui aident les équipes à trouver de meilleures méthodes de travail, Scaled Agile redéfinit la façon dont les plus grandes organisations du monde identifient des occasions et apportent de la valeur à leurs clients, tirent profit des nouvelles possibilités et améliorent leurs résultats. Plus de 20 000 entreprises et organismes gouvernementaux comptent sur le réseau mondial de partenaires SAFe et Scaled Agile pour accélérer l'innovation numérique et soutenir la concurrence dans un marché en évolution rapide. Pour en savoir plus, visitez le site scaledagile.com .

