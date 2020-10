Les diffuseurs canadiens Bell Média , CBC/Radio-Canada , Corus Entertainment , et Rogers Sports & Media agissent à titre de partenaires fondateurs de l'initiative. Bell Média, Corus Entertainment et Rogers Sports & Media se sont engagés à s'assurer que l'utilisation du répertoire EmbauchezDIVERSITÉ soit une condition préalable au lancement de productions originales et que leurs groupes internes et leurs sociétés externes ont recours au site. CBC/Radio-Canada encourage tous les producteurs à utiliser les ressources comme EmbauchezDIVERSITÉ et des sites similaires de l'industrie pour promouvoir le talent des membres des communautés noires, autochtones et de couleur.

« L'année 2020 nous aura appris que le moment est venu de prendre des mesures considérables pour entraîner un changement radical. EmbauchezDIVERSITÉ représente l'une des nombreuses étapes entreprises pour transformer l'image de notre industrie. Nous devons prendre des engagements quantifiables afin d'embaucher plus de Noirs, d'Autochtones et de gens de couleur. Nous disposons tous d'un cercle d'influence et il nous incombe d'y avoir recours », a déclaré Nathalie Younglai, fondatrice, BIPOC TV & FILM.

« La création d'un changement systémique concret pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de l'industrie des médias canadiens constitue un engagement à long terme et une priorité pour Bell Média, a déclaré Randy Lennox, président, Bell Média. « Nous sommes fiers que l'utilisation d'EmbauchezDIVERSITÉ devienne une condition pour le lancement des productions originales de Bell Média auprès de nos partenaires. Nous espérons que l'initiative EmbauchezDIVERSITÉ entraînera un changement considérable dans le domaine du contenu canadien afin d'accroître la présence des membres des communautés noires, autochtones et de couleur sur les écrans à l'échelle du pays. »

« EmbauchezDIVERSITÉ constitue un engagement transformationnel de l'industrie qui produira un changement concret et durable afin de nous aider à promouvoir la diversité en ondes et en coulisses, » a déclaré Doug Murphy, président et chef de la direction, Corus Entertainment. « Cette initiative complète notre approche proactive et ciblée en matière de diversité et d'inclusion, et nous sommes convaincus qu'elle aura un impact significatif à long terme sur nos publics, nos employés et nos partenaires ».

« Au cours des derniers mois, nous avons eu plusieurs occasions de réfléchir au rôle important que nous jouons pour soutenir les communautés plus vulnérables. Rogers Sports & Media a été à l'écoute et a tiré des leçons des membres de son équipe et de ses partenaires à propos des mesures que nous pouvons prendre pour éradiquer le racisme systémique au Canada. C'est pourquoi nous avons lancé notre programme axé sur la prise de mesures, ALL IN. EmbauchezDIVERSITÉ constitue une autre initiative essentielle qui nous aidera à nous assurer que l'industrie canadienne des médias représente les collectivités au sein desquelles nous nous illustrons de façon plus équitable. Bien que nous ayons encore beaucoup de travail à accomplir, nous sommes plus forts ensemble », a déclaré Jordan Banks, président, Rogers Sports & Media.

« CBC/Radio-Canada est déterminée à soutenir les efforts de l'industrie pour faire progresser l'inclusion et la représentation des talents issus des communautés noires, autochtones, asiatiques, sud-asiatiques, arabes et latino-américaines dans le secteur créatif et dans notre programmation originale », a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada. « Des ressources comme cette base de données vont permettre d'accroître l'accessibilité et la visibilité des artistes et producteurs de la diversité - tant devant que derrière la caméra - et de mieux refléter notre pays dans tous les secteurs de notre industrie. »

L'initiative est soutenue par une liste grandissante de partenaires de l'industrie et de la collectivité :



EmbauchezDIVERSITÉ est une initiative créée par BIPOC TV & FILM et Bell Média en consultation avec les membres des communautés noires, autochtones et de couleur, ainsi qu'avec le soutien de groupes communautaires. Le site a été conçu et développé par l'équipe numérique de Bell Média, sous la direction de Judy Lung, au nom de BIPOC TV & FILM.

EmbauchezDIVERSITÉ contribuera à accroître l'embauche des Noirs, des Autochtones et des gens de couleur au sein des industries canadiennes du cinéma, de la télévision et du contenu numérique, dans le cadre de projets canadiens ou filmés au Canada, dans des rôles de tous les niveaux et dans toutes les sphères de l'industrie, y compris la production (la création et la main-d'œuvre), les coulisses, la direction, les communications, le marketing et la mise en ondes.

L'initiative EmbauchezDIVERSITÉ est aiguillée par BIPOC TV & FILM, un groupe bénévole de défense fondé il y a près d'une décennie et fortement ancré dans les communautés noires, autochtones et de couleur. L'organisation préconise la formation pratique et le travail éducatif pour édifier la solidarité à l'échelle des organisations de l'industrie.

#EmbauchezDIVERSITÉ #LaDiversitéCompte

À propos de BIPOC TV & FILM

BIPOC TV & FILM est une organisation communautaire et un regroupement de gens noirs, autochtones et de couleur œuvrant au sein de l'industrie canadienne du cinéma et de la télévision. Qu'ils soient scénaristes, réalisateurs, producteurs, acteurs, monteurs, membres d'équipe ou gestionnaires, nos membres forment un ensemble de professionnels émergents, intermédiaires et aguerris. BIPOC TV & FILM se consacre à l'amélioration de la représentation des Noirs, des Autochtones et des gens de couleur, tant devant que derrière la caméra.

L'organisme a été fondé en 2012 sous le nom de Indigenous & Creatives of Colour in TV & Film par la scénariste et réalisatrice Nathalie Younglai, qui souhaitait créer une communauté pour les personnes qui, comme elle, se sentaient isolées par le peu de représentation des Noirs, des Autochtones et des gens de couleur dans l'industrie. Le regroupement constitue la seule organisation intersectionnelle du Canada qui se consacre à l'instauration d'espaces sécuritaires pour les Noirs, les Autochtones et les gens de couleur dans le domaine.

BIPOC TV & FILM organise des tables rondes, des périodes de questions, des ateliers et des événements de réseautage en plus de fournir des occasions d'emploi dans l'industrie du cinéma et de la télévision s'adressant exclusivement aux Noirs, aux Autochtones et aux gens de couleur. Au cours de l'année, l'organisme tient également des événements ouverts aux alliés, car il est convaincu que le soutien de ceux-ci est essentiel à la création d'une industrie accueillante pour les Noirs, les Autochtones et les gens de couleur. Pour en savoir plus, visitez le www.bipoctvandfilm.com.

À propos de Bell Média

Chef de file en matière de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage, des médias numériques et plus encore. Bell Média détient 35 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada, et le réseau de langue française Noovo, au Québec, 29 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, chaînes spécialisées reconnues. Bell Média est également le plus grand radiodiffuseur au Canada avec 215 chaînes musicales, incluant 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés à l'échelle du pays, toutes offertes par l'entremise du service de diffusion en continu et de la marque iHeartRadio. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage, qui compte 50 000 faces dans cinq provinces. Chef de file des médias numériques au pays, Bell Média développe et exploite des applications mobiles, des sites Web et des plateformes numériques pour ses marques de contenus d'information et de divertissement; les services de diffusion vidéo Crave, RDS Direct et TSN Direct; et la chaîne multiplateformes Much Studios. L'entreprise détient une participation majoritaire dans Pinewood Toronto Studios; est partenaire de Juste pour rire, le festival d'humour en direct et producteur télévisuel; et possède conjointement Dome Productions Partnership, un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média fait partie de BCE Inc. (TSX, NYSE: BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.BellMedia.ca.

À propos de CBC/Radio-Canada

CBC/Radio-Canada est le diffuseur public national du Canada. Grâce à notre mandat de renseigner, d'éclairer et de divertir, nous jouons un rôle central pour renforcer la culture canadienne. Nous sommes la source d'information de confiance au pays. Nos nouvelles, affaires publiques et affaires internationales présentent un point de vue typiquement canadien. Notre programmation de divertissement, distinctive et créée par les talents d'ici, rassemble de larges auditoires partout au pays. Profondément enracinée dans les communautés, CBC/Radio-Canada offre des contenus diversifiés en français, en anglais et en huit langues autochtones. Nous offrons également du contenu en espagnol, en arabe et en chinois, ainsi que dans les deux langues officielles, par l'intermédiaire de Radio Canada International (RCI). Nous demeurons à l'avant-garde du changement pour répondre aux besoins des Canadiens à l'ère numérique.

À propos de Corus Entertainment

Corus Entertainment Inc. (TSX: CJR.B) est un chef de file œuvrant dans le secteur des médias et du contenu qui diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de plateformes pour des publics partout sur la planète. Le portefeuille d'offres multimédias de l'entreprise, qui captive le public depuis 1999, comprend 34 chaînes de télévision spécialisées, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, de nombreux actifs numériques, des logiciels d'animation, ainsi que des services technologiques et médiatiques. Corus est un créateur reconnu de contenu distribué dans le monde entier par l'intermédiaire du studio d'animation Nelvana, des studios Corus et de la maison d'édition pour enfants Kids Can Press. La société possède également l'agence numérique sociale innovante à service complet so.da et l'entreprise de divertissement axée sur le mode de vie Kin Community Canada. Le portefeuille de marques haut de gamme de Corus comprend Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network Canada, HISTORY®, Showcase, Adult Swim, National Geographic, Disney Channel Canada, YTV, Global News, Globalnews.ca, Q107, Country 105 et CFOX. Visitez Corus au www.corusent.com .

À propos de Rogers Sports & Media

Rogers Sports & Media est une société diversifiée évoluant dans les domaines des sports et du contenu qui, chaque semaine, sert plus de 30 millions de Canadiens. L'offre multimédia de l'entreprise comprend 56 stations de radio, 29 stations de télévision locales, 23 stations de télévision traditionnelles et spécialisées, des balados, des sites Web de services numériques et de commerce électronique, ainsi que des événements sportifs. Rogers Sports & Media offre un divertissement unique par l'entremise de sa gamme de marques renommées : Citytv, OMNI Television, FX, TSC, 680 NEWS, 98.1 CHFI, KiSS, Breakfast Television, Cityline, CityNews, Sportsnet (le principal réseau sportif du Canada) et les Blue Jays (la seule équipe canadienne de la Ligue majeure de baseball). Rogers Sports & Media est une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE: RCI). Visitez le RogersSportsandMedia.com.

