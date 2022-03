LES DIÉTÉTISTES-NUTRITIONNISTES ENTHOUSIASTES FACE AU PLAN DU MINISTRE CHRISTIAN DUBÉ

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec (ODNQ) accueille favorablement le Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé du ministre Christian Dubé. Une contribution accrue des diététistes-nutritionnistes sera une valeur ajoutée permettant l'atteinte des objectifs du gouvernement.

« Les différentes mesures figurant au Plan de redressement du réseau de la santé nous apparaissent pertinentes. Nos membres veulent contribuer bien davantage dans l'atteinte des objectifs fixés, dont celui d'offrir une meilleure expérience-patient. Aidez-nous à vous aider ! » affirme Paule Bernier, présidente de l'ODNQ.

L'ODNQ répond présent !

L'ODNQ rappelle que la nutrition est la base de la vie et un facteur déterminant de la santé physique et du bien-être, et aussi du succès des traitements médicaux. Ainsi, son importance est-elle mesurable tant en prévention qu'en soins curatifs et en réadaptation.

Tout comme le ministre de la Santé et des Services sociaux, l'ODNQ croit fermement en l'importance de la prévention, et ce, à tous les stades de la vie. L'Ordre est très heureux de voir qu'il s'agit également d'une priorité pour le ministre.

Par ailleurs, il est primordial que le réseau de la santé et des services sociaux mise sur l'optimisation des ressources pour relever les défis des prochaines années. Des soins nutritionnels de qualité, au bon moment, contribuent et sont essentiels à l'efficience et à l'efficacité du réseau. La mise en place d'équipes interdisciplinaires incluant des diététistes-nutritionnistes pourrait réduire la pression dans les hôpitaux en accélérant le rétablissement des patients et en réduisant la durée de leur hospitalisation.

La volonté du gouvernement du Québec d'avoir une première ligne du futur efficace et qui dirige les patients aux bons professionnels de la santé est aussi saluée par l'ODNQ qui souligne qu'une telle première ligne doit aussi inclure les diététistes-nutritionnistes

« L'ODNQ répond présent ! Nous avons pris l'engagement de transmettre au ministre nos recommandations afin de définir notre contribution dans le cadre de cet important redressement du réseau. Nous le disons haut et fort, le succès de ce plan repose, notamment, sur une plus grande contribution des diététistes-nutritionnistes. » ajoute Mme Bernier.

À propos de l'Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec

L'Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec a pour mission d'assurer la protection du public dans le domaine de la nutrition. Sa vision est de faire de la profession de diététiste-nutritionniste la référence incontournable en matière de nutrition au Québec. Les membres de l'Ordre évaluent l'état nutritionnel des personnes, déterminent et assurent la mise en œuvre des stratégies d'intervention visant à adapter l'alimentation des personnes ou d'une collectivité en fonction des besoins pour maintenir ou rétablir la santé. En contribuant ainsi au bien-être et à la santé des patients, les diététistes-nutritionnistes contribuent à l'efficience et à l'efficacité du réseau de la santé.

