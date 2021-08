Le VUS sera le premier produit commun aux deux entreprises. Il s'agira d'un VUS purement électrique de taille moyenne à grande. La vision qui sous-tend ce véhicule est celle d'une technologie futuriste, puissante et efficace, qui offrira aux acheteurs de nouvelles capacités énergétiques et une conduite autonome de niveau 4.

GAC Group adopte et encourage une innovation technologique poussée dans ses véhicules, alors que Huawei est un leader mondial dans de nombreux types de technologies. Cette coopération stratégique leur permettra de construire une nouvelle génération de véhicules intelligents et de plateformes numériques. Ce VUS et d'autres modèles futurs très variés utiliseront la plateforme de châssis GEP.30 de GAC et l'architecture de communication et d'informatique de Huawei, tout en portant la pile complète de solutions de véhicules intelligents de Huawei.

Depuis la signature d'un accord de coopération stratégique en 2017, GAC et Huawei ont travaillé ensemble dans les domaines de la technologie des véhicules électriques intelligents et connectés.

En septembre 2020 à Guangzhou, les deux entreprises ont signé un accord pour approfondir leur coopération, en mettant l'accent sur l'architecture de communication et d'informatique, conformément à la tendance de développement des véhicules à forte composante logicielle.

Au cours des dernières années, GAC a enregistré des succès significatifs dans la réalisation de l'électrification des véhicules et dans divers domaines de la technologie des nouvelles énergies. GAC Group est fortement engagé dans la recherche et le développement, comme en témoignent les milliards de yuans injectés dans les centres de recherche et de développement de GAC à travers le monde.

En effet, le marché mondial des véhicules électriques croît constamment. Les données prévoient que le marché mondial des véhicules électriques sera presque multiplié par cinq entre 2016 et 2027, soit une augmentation annuelle de 20 %. GAC Group est bien placé pour suivre cette tendance à fabriquer des voitures plus propres, plus vertes et meilleures, GAC MOTOR ayant pour objectif de produire une gamme de véhicules entièrement électrifiés d'ici 2025.

Cette croissance rapide témoigne non seulement d'une nouvelle demande sur le marché automobile pour des voitures intelligentes, mais aussi pour l'artisanat chinois.

Grâce aux nouvelles technologies, ainsi qu'aux nouveaux processus et matériaux et à l'utilisation de la fabrication intelligente et à l'amélioration complète de la capacité de production, GAC et Huawei visent à construire huit modèles et plusieurs séries de véhicules électriques de pointe, offrant ainsi une nouvelle expérience de conduite à des coûts toujours plus bas.

