OTTAWA, ON, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Le degré de vulnérabilité est élevé sur le marché canadien de l'habitation en raison de l'accélération des prix à l'échelle nationale, conjuguée à la surévaluation persistante, les prix s'éloignant davantage des facteurs fondamentaux comme le revenu du travail. C'est ce que révèle la dernière Évaluation du marché de l'habitation publiée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). La vulnérabilité élevée à l'échelle nationale reflète en grande partie les conditions problématiques dans plusieurs marchés locaux de l'habitation en Ontario et dans l'Est du Canada. Un degré élevé de vulnérabilité signifie que le marché de l'habitation est plus vulnérable à un ralentissement potentiel, avec des conséquences plus importantes si le ralentissement devait se produire.