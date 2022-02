Les députés doivent s'engager pour le soutien à domicile

QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) du Québec appellent les députés à adopter dès maintenant des mesures concrètes afin de réaliser le virage vers le soutien à domicile. Alors que les députés entament leur dernière session parlementaire avant les élections, ils et elles doivent mesurer l'urgence d'agir et ne pas attendre les éventuelles promesses électorales.

4,80 $ pour les plus vulnérables

« Les services existent, les préposées d'aide à domicile sont formées avec le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux, mais les aînés n'ont pas les moyens de payer. On le constate sur le terrain et les données officielles le confirment : les aînés s'appauvrissent. Il faut bonifier l'aide réservée aux plus vulnérables », constate J. Benoit Caron, directeur général du Réseau de coopération des EÉSAD.

Rappelons qu'aujourd'hui, en moyenne, un usager à faible revenu qui bénéficie du maximum de l'aide financière disponible ne peut se payer qu'une heure et six minutes de services par semaine. C'est évidemment trop peu en situation de perte d'autonomie et ça ne permet pas d'adapter les services à l'évolution des besoins de la personne. Une bonification de 4,80 $ par heure permettrait de révolutionner à très court terme le soutien à domicile au Québec.

Interpeller les députés dans toutes les régions

À titre de prestataires les plus importantes en dehors du réseau public et présentes sur l'ensemble du territoire, les EÉSAD vont interpeller individuellement les députés dans toutes les régions au cours des prochains jours.

« Les députés doivent prendre conscience de l'impact concret sur des milliers d'aînés et de proches aidants que peut avoir une décision budgétaire à Québec. Les EÉSAD vont pouvoir leur présenter des exemples de citoyens dont la vie pourrait être changée avec une aide supplémentaire de quelques dollars », explique monsieur Caron.

Pour la communauté, par la communauté

Les entreprises d'économie sociale en aide à domicile (EÉSAD) sont des initiatives citoyennes et communautaires. Ce sont des coopératives et des OBNL exploités à des fins non lucratives afin de prendre en charge collectivement des besoins non comblés.

Les EÉSAD sont présentes dans les 17 régions administratives du Québec. Elles offrent plus de 7 millions d'heures de services à plus de 100 000 personnes. Les EÉSAD emploient plus de 9 400 personnes, dont près de 9 000 préposées et préposés d'aide à domicile possédant les compétences et l'expertise requises afin d'assurer un soutien et des services à domicile de qualité aux citoyens qui en ont besoin.

Si vous désirez en savoir plus sur les EÉSAD, nous vous invitons à visiter notre portail Web : https://aidechezsoi.com.

Pour avoir accès aux données récoltées par le Réseau de coopération des EÉSAD sur la capacité de payer des usagers et connaître le détail des propositions des EÉSAD transmises au gouvernement, nous vous invitons à contacter le Réseau de coopération des EÉSAD.

