Les députées Nancy Guillemette et Marilyne Picard appuieront Sonia Bélanger dans son mandat

QUÉBEC, le 30 juin 2023 /CNW/ - La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, annonce la nomination de la députée de Roberval, Nancy Guillemette, comme adjointe gouvernementale pour les dossiers des soins palliatifs et de fin de vie. Elle se joindra à l'équipe de la ministre, déjà composée de la députée Marilyne Picard, qui est responsable des dossiers des proches aidants à titre d'adjointe parlementaire.

Nancy Guillemette collabore depuis mars 2021 au dossier des soins de fin de vie, à titre de présidente de la Commission spéciale sur les soins de fin de vie. Elle a joué un rôle important lors de l'étude du projet de loi 11, adopté en juin dernier. Sa connaissance du dossier, son empathie et son désir d'apporter des solutions constructives font d'elle la personne tout indiquée pour occuper ces responsabilités. Madame Guillemette va suivre la mise en place du Plan d'action sur les soins palliatifs et accompagnera la ministre Sonia Bélanger dans le déploiement des nouvelles dispositions concernant l'aide médicale à mourir. Ces nouvelles responsabilités démontrent l'importance et la priorité accordées aux soins palliatifs au sein de la société.

La ministre peut également compter sur son adjointe parlementaire, la députée de Soulanges, Marilyne Picard, qui occupe un rôle prépondérant pour le volet des proches aidants. Elle s'assure que les différentes actions mises en place pour les personnes proches aidantes se reflètent sur le terrain. Ces personnes font une différence dans la vie d'un proche et madame Picard suivra ce dossier de près. L'amélioration du chèque emploi-service fait également partie de son mandat.

Citations :

« Je suis très heureuse du mandat qui m'est confié. Les dossiers que je porterai me tiennent à cœur et je suis prête à travailler de près avec les différents partenaires. La ministre Sonia Bélanger peut compter sur mon entière collaboration. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval, adjointe gouvernementale de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, volet soins palliatifs et fin de vie et whip adjointe

« Étant moi-même proche aidante, je suis bien au fait du rôle important qu'ont les personnes proches aidantes. Durant ce mandat, je m'assurerai de la mise en place du plan d'action gouvernemental pour soutenir ces personnes qui se dévouent jour après jour. Également, je suis très heureuse que ma collègue, Nancy Guillemette, se joigne à nous. Nous travaillerons ensemble pour le volet des personnes proches aidantes pour les soins palliatifs. Ce sera un travail complémentaire. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, volet proches aidants

« Je suis très heureuse de pouvoir compter sur Nancy et Marilyne, qui feront avancer les différents dossiers. Leur humanisme est un atout pour réaliser nos engagements. Ce sont des élues très engagées et je me réjouis de les avoir à mes côtés. Les dossiers qui leur sont confiés, elles les connaissent. Le Québec pourra compter sur leur expertise afin d'améliorer les choses en place et mettre de l'avant des solutions novatrices et concrètes. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

