Les Canadiens devraient dépenser en moyenne 1 841 $ pendant la période des Fêtes cette année, comparativement à 1 405 $ l'an dernier

Principaux constats Globalement, les dépenses des Fêtes devraient augmenter de 31 % en 2021, soit une hausse de 8 % depuis 2019, alors que les Canadiens ont l'intention de magasiner, de célébrer et de gâter leurs amis et les membres de leur famille.





Les Canadiens prévoient commencer - et terminer - leur magasinage des Fêtes tôt cette année, motivés par les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement, les retards de livraison et les pénuries de produits.





Même si la majorité des Canadiens (53 %) veulent soutenir les détaillants locaux et les petites entreprises, Amazon sera la principale destination de magasinage pour les consommateurs en 2021.





Le magasin traditionnel se transforme en détaillant plus « transactionnel » pendant la période des Fêtes cette année, alors que les consommateurs apprécient l'expérience harmonieuse, pratique et rapide associée au magasinage en ligne.





Les dons de bienfaisance augmenteront vraisemblablement cette année, alors que les Canadiens devraient faire des dons de 153 $ en 2021, une hausse marquée par rapport à la somme de 87 $ en 2019.

TORONTO, le 27 oct. 2021 /CNW/ - Selon le sondage sur le magasinage des Fêtes 2021 de Deloitte Canada, l'esprit des Fêtes se révèle résilient chez les Canadiens. Après avoir surmonté les défis de la pandémie de COVID-19 au cours des 18 derniers mois, de nombreux Canadiens ont l'intention de célébrer, de magasiner et de gâter leurs amis et les membres de leur famille cette année. Bien qu'il ne soit pas surprenant que les Canadiens cherchent à rebondir après la période des Fêtes assombrie de l'an dernier, les dépenses globales en 2021 devraient faire un bond spectaculaire de 31 % par rapport à 2020 et afficher une hausse de 8 % depuis les niveaux prépandémiques en 2019.

Malgré les préoccupations en matière de santé qui persistent dans le contexte de la pandémie, les consommateurs ont de nouveau l'intention de souligner les Fêtes. Alors qu'un Canadien sur trois a constaté une amélioration de sa situation financière depuis un an, on s'attend même à ce qu'en 2021, les dépenses des Fêtes surpassent les niveaux d'avant la pandémie. De même, près de la moitié (46 %) des Canadiens prévoient augmenter leurs dépenses des Fêtes afin de gâter leurs amis et les membres de leur famille. Globalement, les Canadiens devraient dépenser en moyenne 1 841 $ pour la période des Fêtes, comparativement à 1 405 $ l'an dernier et 1 706 $ en 2019. En comparaison, les consommateurs américains ont l'intention de dépenser 1 463 $ US (1 831 $ CA) durant la période des Fêtes de cette année.

« Je crois que les prévisions de cette année témoignent de l'optimisme et de la confiance qu'éprouvent les Canadiens à l'aube de la période des Fêtes, pas seulement envers leurs économies personnelles, mais aussi envers l'économie du pays, a déclaré Marty Weintraub, associé et leader national du secteur Commerce de détail chez Deloitte Canada. Alors que nous continuons à surmonter les difficultés liées à la pandémie mondiale, les Canadiens se sont montrés résilients et cherchent maintenant à célébrer et à dépenser l'argent qu'ils ont si durement gagné, ce qui augure bien pour les détaillants. »

Les craintes liées à la chaîne d'approvisionnement motivent les Canadiens à magasiner tôt

Les Canadiens sont impatients de commencer - et de terminer - tôt leur magasinage des Fêtes cette année. Bien que le désir d'accélérer le magasinage des Fêtes puisse refléter une certaine prudence sur le plan sanitaire, permettant aux consommateurs d'éviter les foules et les longues files, il découle aussi des inquiétudes croissantes au sujet des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement en raison de la pandémie et de leurs conséquences sur les détaillants.

Tandis que 35 % des consommateurs prévoient commencer à magasiner avant novembre, et que 14 % d'entre eux ont l'intention de terminer leur magasinage d'ici le Cyberlundi, 65 % d'entre eux s'attendent à terminer leur magasinage en décembre, une baisse importante par rapport à 75 % en 2019. Même si plus de la moitié des Canadiens (56 %) invoquent les préoccupations liées à la COVID-19 comme raison d'éviter les achats en magasin cette année, ceux qui commencent leur magasinage des Fêtes plus tard risquent d'être contraints d'aller dans les magasins et les centres commerciaux, puisque les perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement et des retards de livraison pourraient rendre difficile l'arrivée à temps des articles achetés en ligne. Les marques et les détaillants moins connus qui sont capables de surmonter les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement pourraient être en mesure de saisir d'importantes occasions d'attirer des consommateurs et d'acquérir de nouveaux clients à long terme.

Les détaillants traditionnels passent à l'expérience « transactionnelle »

Cette année, les consommateurs veulent vivre une expérience fluide et harmonieuse, et sont attirés par les détaillants traditionnels non pas pour la magie des Fêtes, mais pour éviter les coûts de livraison (56 %), interagir avec le produit (55 %) et faciliter les retours (43 %). Par-dessus tout, les Canadiens recherchent la commodité, alors que 44 % des consommateurs entendent réaliser tous leurs achats des Fêtes en une seule sortie, et que 38 % d'entre eux préfèrent réunir tous leurs achats à un même endroit. De même, les consommateurs ne sont pas portés à s'attarder, alors que 44 % d'entre eux veulent éviter de flâner dans les magasins et y rester le moins longtemps possible.

« Depuis le début de la pandémie, les détaillants ont fait d'importants progrès pour interagir avec les consommateurs en augmentant leur présence en ligne et en tirant parti des médias sociaux; cela dit, il ne fait aucun doute que les magasins physiques offrent une expérience de plus en plus transactionnelle, a ajouté M. Weintraub. Il reste à déterminer s'il s'agit d'un changement temporaire en réponse à la pandémie en cours, mais c'est un bon indicateur de la transition continue des Canadiens vers le magasinage en ligne. Ce qui ressort clairement, c'est que le commerce électronique et le commerce traditionnel ont tous deux un rôle important à jouer sur le parcours d'achat, et qu'une expérience omnicanal fluide et harmonieuse a toujours la cote. »

Comme l'indiquait le rapport de Deloitte publié lors des premiers mois de la pandémie, intitulé L'avenir du centre commercial : Créer un nouveau genre de destination pour le monde post-pandémie, le nombre de clients qui magasinent dans des centres commerciaux intérieurs a changé. Avant la pandémie, 24 % des clients ont mentionné qu'ils magasinaient dans des centres commerciaux intérieurs plus d'une fois par semaine; aujourd'hui, seulement 13 % d'entre eux font état d'une activité similaire. Malgré ce recul notable de la présence physique des consommateurs, les clients ne sont pas encore prêts à renoncer au commerce de détail traditionnel, alors que 49 % d'entre eux affirment qu'ils préfèrent se rendre en magasin pour les achats des Fêtes, consacrant 55 % de leur budget des Fêtes à des achats dans des magasins physiques.

Les Canadiens favorisent l'achat local, mais ne peuvent résister à l'attrait d'Amazon

Si la plupart des consommateurs canadiens privilégient l'achat local en 2021, cela ne signifie pas pour autant que la plupart des détaillants ne devront pas rivaliser avec l'attrait persistant d'Amazon. Même si plus de la moitié des consommateurs (53 %) souhaitent acheter des cadeaux dans des commerces locaux ou des petites entreprises en cette période des Fêtes, Amazon sera la principale destination de magasinage pour les Canadiens (62 %), devançant les marchands de masse (55 %), les épiceries (48 %), et les entrepôts et magasins-entrepôts réservés aux membres (41 %). De même, 40 % des Canadiens sont maintenant des membres d'Amazon Prime, par rapport à 37 % l'an dernier.

Malgré la préférence marquée des Canadiens pour le magasinage sur Amazon, ceux-ci expriment certaines préoccupations concernant la quantité de matériel d'emballage associé au magasinage en ligne (48 %), même si l'attrait d'une livraison rapide et gratuite semble l'emporter sur l'inquiétude suscitée par le surcroît de déchets. Somme toute, la plupart des consommateurs se tourneront vers Amazon cette année en raison de la commodité du magasinage dans le confort de leur foyer (62 %), de la disponibilité en tout temps (57 %) et de la livraison à domicile (53 %). De même, Amazon demeure la destination de choix pour obtenir des idées de cadeaux pour la deuxième année consécutive (57 %), devant la tournée des magasins (56 %) et les recherches sur Google (55 %).

Apprenez-en plus sur les prévisions des dépenses de consommation pour la période des Fêtes de 2021 ainsi que sur les tendances en matière de commerce de détail ici.

À propos du sondage

Le sondage sur le magasinage des Fêtes 2021 de Deloitte analyse les comportements, les attitudes et les préférences de magasinage des consommateurs pour la période des Fêtes. Les constats s'appuient sur un sondage mené auprès de plus de 1 000 consommateurs de partout au Canada, issus de diverses tranches d'âges et représentatifs de différentes situations financières. Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens.

