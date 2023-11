Les Dépanneurs Sprint dévoilent leur toute nouvelle marque employeur au grand public avec une campagne de recrutement provinciale percutante

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Les Dépanneurs Sprint, en partenariat avec l'agence de marketing RH de premier plan, sept24, sont ravis de dévoiler leur nouvelle marque employeur, une initiative audacieuse conçue pour attirer et fidéliser les meilleurs talents pour l'organisation.

Un engagement inébranlable envers la diversité, l'équité et l'inclusion

Affiche mettant de l'avant la diversité, équité et inclusion (Groupe CNW/sept24 Communications Marketing)

Les Dépanneurs Sprint ne se contentent pas de parler de diversité, d'équité et d'inclusion; ils les incarnent. L'entreprise s'engage à créer un environnement de travail où chaque individu, quelle que soit son identité, est non seulement respecté, mais aussi valorisé et entendu. C'est cette culture inclusive qui forge l'ADN unique de cette marque employeur, caractérisée par un dévouement sans faille au bien-être de leurs collaborateurs, un leadership visionnaire et la valeur inestimable des relations humaines.

Une campagne de recrutement qui ouvre des horizons

La nouvelle campagne de recrutement de Sprint est une invitation à rejoindre une organisation où votre voix compte, où vos idées sont prises en considération et où les opportunités de croissance sont illimitées. Que vous soyez un expert en gestion ou en service à la clientèle, un étudiant ou un semi-retraité, Sprint vous offre non seulement un emploi, mais des possibilités de carrière prometteuse au sein d'une équipe rassembleuse.

« Nous sommes fiers d'avoir accompagné une entreprise québécoise à grand rayonnement, à améliorer le monde du travail, et ce pour plus de 1300 personnes à travers la province. » - Philippe Lapointe, Directeur de comptes sept24

À propos des Dépanneurs Sprint et du Groupe F. Dufresne

Fièrement québécois et membre du Groupe F. Dufresne, Sprint est un acteur incontournable dans la communauté depuis 1950. Avec ses 115 succursales et 1300 employés dévoués, c'est plus qu'une entreprise; c'est une famille qui enrichit la vie des résidents de la province.

À propos de sept24

Reconnue comme l'agence de marketing RH la plus influente au Canada, sept24 est à la pointe de l'innovation avec ses 19 ans d'expérience, trois bureaux et une équipe de 60 professionnels aguerris. Nous croyons que pour révolutionner le monde du travail, il faut oser défier le statu quo tout en étant à la fois visionnaire et pragmatique. Nous nous engageons à aider les entreprises à briller dans leur authenticité, à se développer et à transformer le monde du travail pour le mieux.

SOURCE sept24 Communications Marketing

Renseignements: Contact média : Kareen Emery, VP - Stratégie et créativité, sept24, Téléphone : (514) 246-2263, Courriel : [email protected]