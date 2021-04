Les dentistes sonnent l'alarme pour un accès équitable aux soins dentaires des communautés autochtones et nordiques

MONTRÉAL, le 16 avril 2021 /CNW/ - Près de 70 dentistes travaillant au sein des communautés autochtones cries et inuites du Grand Nord et de la Basse-Côte-Nord tiennent aujourd'hui une journée d'étude pour sensibiliser le gouvernement du Québec à l'importance d'améliorer les conditions de travail des dentistes qui offrent des soins dentaires aux habitants des régions éloignées. Dans le cadre de cette journée d'étude, les dentistes suivront une formation en ligne et ne pratiqueront pas en clinique.

Le Dr Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ), appuie cette démarche et se réjouit de cette forte participation des dentistes du Grand Nord : « Cette mobilisation sans précédent démontre l'exaspération croissante de nos membres qui, rappelons-le, sont sans entente depuis six ans avec le gouvernement du Québec concernant le régime public de soins dentaires. Une entente bonifiée contribuerait à améliorer grandement l'offre de soins dentaires aux clientèles autochtones et nordiques, tout en assurant de meilleures conditions de travail aux dentistes qui pratiquent dans ces régions éloignées. », souligne le Dr Tremblay.

La chef du département dentaire au Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie James (CCSSBJ), la Dre Lucie Papineau, partage l'avis du président de l'ACDQ, affirmant avoir beaucoup de difficulté dans le recrutement et la rétention des dentistes : « Il devient extrêmement difficile de combler tous les postes permanents et les remplacements. La situation est alarmante, et elle risque d'entraîner des bris de services à certains endroits, dès cet été. Nous sonnons l'alarme pour que la situation soit redressée. Nous craignons beaucoup les répercussions de ces interruptions sur la santé buccodentaire des communautés autochtones et nordiques alors que les besoins sont importants, voire criants. », se désole la Dre Papineau.

Les dentistes qui exercent dans ces communautés n'ont pas les mêmes conditions de travail que les autres professionnels de la santé qu'ils ou qu'elles côtoient jour après jour : « Sans une entente renouvelée avec le gouvernement du Québec, l'accessibilité aux soins buccodentaires des communautés autochtones et nordiques risque d'être compromise. Une telle situation serait rapidement dénoncée dans les régions plus au sud. Les habitants de ces communautés sont en droit de s'attendre à la même qualité de services que le reste de la population du Québec. », conclut le président de l'ACDQ.

Rappelons que, le 31 mars dernier, l'ACDQ soulignait sur une note ironique le sixième anniversaire de l'échéance de la dernière entente-cadre entre les dentistes et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en remettant une carte d'anniversaire au premier ministre, François Legault, au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et à la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel.

À propos de l'ACDQ

Depuis plus de 50 ans, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec a pour objet l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses 4300 membres. Elle veille à positionner la profession de chirurgien dentiste comme le leader de la santé buccodentaire au Québec et vise à faire reconnaître la compétence de ses membres, à contribuer à leur formation, à défendre la valeur et l'importance de leurs services, et à négocier en leur nom toutes les ententes jugées nécessaires.

