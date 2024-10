OTTAWA, ON, le 4 oct. 2024 /CNW/ - Les personnes qui ont soumis un formulaire de demande d'indemnisation dans le cadre du règlement relatif aux externats indiens fédéraux, mais qui ont des informations manquantes, doivent fournir les détails requis d'ici le 27 juin 2025 pour s'assurer que leur demande d'indemnisation puisse être traitée par l'administrateur.

La date limite du 27 juin 2025 s'applique aux personnes qui ont soumis un formulaire de demande d'indemnisation ou un formulaire de demande de prolongation de délai avant la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation du 13 janvier 2023. L'administrateur n'acceptent pas de nouvelles demandes d'indemnisation.

« Plus de 1 7 000 formulaires de demande d'indemnisation n'ont pas été traités parce qu'ils n'étaient pas signés ou qu'il manquait des détails sur les écoles ou d'autres informations requises », a déclaré Cam Cameron, avocat principal du règlement relatif aux externats indiens fédéraux. « Si vous avez soumis une demande d'indemnisation et que vous n'avez pas reçu de réponse de l'administrateur, vous devez le contacter dès que possible pour vérifier le statut de votre demande. »

Les demandes d'indemnisation comportant des informations manquantes, incomplètes ou non actualisées - telles que les coordonnées - ne peuvent pas être traitées et l'indemnisation ne peut pas être versée. Par exemple, s'il manque sur le formulaire de demande d'indemnisation le nom de l'école ou les dates/années de fréquentation, la demande ne peut être traitée. Pour certaines demandes, il manque la signature du demandeur ou une pièce d'identité valide. Pour les demandes relatives aux successions, il se peut que les informations et les documents soient insuffisants pour identifier et valider le représentant de la succession.

« À ce stade, de nombreuses demandes d'indemnisation ne peuvent pas être évaluées ou payées tant que les informations manquantes n'ont pas été fournies », a ajouté M. Cameron. « Si les informations manquantes ne sont pas fournies avant le 27 juin 2025, ces demandes d'indemnisation pourraient être refusées. »

Les demandeurs qui n'ont pas reçu de nouvelles de l'administrateur sont fortement encouragés à vérifier l'état de leur demande d'indemnisation en appelant le 1-888-221-2898 ou en envoyant un courriel à l'adresse [email protected] dès que possible.

Soutien offert aux demandeurs

Les avocats du groupe continuent de fournir un soutien juridique gratuit aux demandeurs. Un soutien juridique est disponible sans frais en contactant le 1-844-539-3815 ou en envoyant un courriel à [email protected]. L'administrateur est également disponible pour aider les demandeurs à vérifier et à soumettre les informations manquantes.

Des services de counseling en santé mentale et de soutien en cas de crise sont également offerts gratuitement aux demandeurs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être. Contactez la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être pour des services gratuits au 1-855-242-3310 ou par le biais de leur clavardage en ligne à l'adresse suivante : www.EspoirPourLeMieuxetre.ca. Les services de counseling sont offerts en anglais, en français, en cri, en ojibway et en inuktitut, sur demande.

Pour en savoir plus sur le règlement relatif aux externats indiens fédéraux, consultez le site IndianDaySchools.com/Fr.

SOURCE Règlement du Recours Collectif Concernant les Externats Indiens Fédéraux

