En 2022, 48 jours par employé ont été perdus, en moyenne, en raison des absences liées à la santé et du présentéisme 1 .

. Les absences et le présentéisme coûtent aux employeurs près de 645 millions de dollars par année 1 .

. Les travailleurs âgés de 18 à 24 ans ont de moins bons résultats en ce qui a trait aux principaux indicateurs de santé mentale, physique et financière ainsi qu'une perte de productivité plus élevée comparativement aux travailleurs plus âgés1.

TORONTO, le 11 avril 2023 /CNW/ - Le Rapport Mieux-être 2022 de Manuvie, une évaluation des mesures existantes du mieux-être en milieu de travail des employeurs canadiens, révèle qu'une grande partie des travailleurs canadiens qui ont participé au sondage ont du mal à prendre soin de leur santé et de leur bien-être, ce qui entraîne une baisse de productivité importante dans l'ensemble de la population active.

«Bien qu'on s'attende à une certaine perte de productivité due aux absences et au présentéisme, il est préoccupant de constater que ces chiffres ont augmenté d'une année à l'autre, au cours des trois dernières années», affirme Ashesh Desai, chef, Assurance collective, Manuvie Canada. « Pour faire face à cette tendance, j'encourage les dirigeants et les organisations à se concentrer sur les besoins de leurs employés et à élaborer des plans novateurs axés sur la santé afin de favoriser une culture saine et solide ainsi qu'un rendement élevé. »

La pandémie a exercé de nouvelles pressions sur les Canadiens et, par conséquent, nous constatons que les effets potentiels sur leur santé se poursuivent trois ans plus tard. D'après le Rapport Mieux-être, le nombre moyen de jours perdus en raison des absences et du présentéisme a augmenté de sept jours par rapport aux données de 2021, et la santé des jeunes Canadiens (travailleurs âgés de 18 à 24 ans) affiche des tendances inquiétantes. Les données indiquent également que le manque de sommeil est associé à une détérioration de la santé physique et mentale, le stress lié au travail étant le principal facteur qui contribue au manque de sommeil.

En tant que directeur médical de Manuvie, Cleveland Clinic Canada a examiné les résultats de ce rapport. « Les tendances observées dans ce rapport soulignent les liens étroits entre le stress et le sommeil, et la santé physique et mentale. Elles nous donnent des idées de façons dont nous pouvons favoriser la santé et le bien-être des employés », explique le Dr Steve Pomedli, de Cleveland Clinic Canada. À titre de directrice médicale de Manuvie, la Cleveland Clinic Canada a examiné le Rapport sur le mieux-être et analysé ses principales conclusions.

Le Rapport Mieux-être a permis d'établir que la culture d'entreprise, notamment l'offre de programmes et le soutien de la direction, a une influence importante sur la santé des employés. Le rapport indique que les employés des organisations participantes ayant obtenu les meilleurs résultats étaient mieux informés des programmes offerts par leur employeur pour appuyer leur santé physique et mentale.

En commençant par la direction, ces organisations de premier plan ont créé un environnement dans lequel les employés se sentent encouragés à adopter de saines habitudes de vie, ce qui a donné lieu à une productivité accrue et à neuf jours de moins qui ont été perdus en raison des absences et du présentéisme.

À propos du Rapport Mieux-être de Manuvie 2

Depuis 2020, plus de 18 300 employés et plus de 170 organisations ont participé au Rapport Mieux-être. En 2022, 47 sociétés clientes de l'Assurance collective de Manuvie ont participé au sondage, et 4 921 employés y ont répondu en ligne. Les sondages Rapport Mieux-être ont été menés en février, en mai et en octobre 2022.

Le Rapport Mieux-être, propulsé par Manuvie Vitalité pour l'Assurance collective, est gratuit pour les clients des régimes d'assurance collective ou d'épargne-retraite de Manuvie. Après avoir participé au sondage, les organisations admissibles reçoivent un rapport personnalisé gratuit sur leur état de santé. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, visitez le site Manuvie.ca.

Toutes les statistiques et les données de ce document sont tirées des résultats des sondages menés pour le Rapport Mieux-être 2022. Manuvie a collaboré avec Phase 5 et RAND Corporation pour mener les sondages Rapport Mieux-être et préparer le rapport.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, chef de file mondial des services financiers, vise à rendre les décisions plus simples et à aider les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2022, elle comptait plus de 40 000 employés, plus de 116 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 34 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

