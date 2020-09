Les résultats de sondages démontrent que sans une intervention immédiate du gouvernement fédéral, le tournage de plus de 200 productions et près de 20 000 emplois sont en jeu

OTTAWA et MONTRÉAL, le 18 sept. 2020 /CNW/ - Deux sondages récemment menés par les associations canadiennes de producteurs médiatiques révèlent qu'un volume de production de plus d'un milliard de dollars est menacé de façon imminente sans une intervention rapide de la part du gouvernement fédéral pour remédier à l'absence de couverture d'assurance en cas d'interruption de tournage en raison de la COVID-19.

Les producteurs qui ont répondu aux sondages de l'Association canadienne des producteurs médiatiques (ACPM / CMPA) et de l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) ont révélé que le tournage de 214 projets de films et de télévision ne peuvent aller de l'avant puisque les compagnies d'assurance excluent les risques liés à la COVID-19 de leur couverture. Ces productions génèreraient 19 560 emplois directs.

Une proposition conjointe de l'ACPM et de l'AQPM pour la création d'un programme gouvernemental de compensation en cas d'interruption de tournage en raison de la COVID-19 a été soumise au gouvernement fédéral en juin; cependant, aucun programme n'a encore été annoncé. Les deux associations affirment que le secteur est maintenant confronté à une crise qui aura des conséquences négatives à plus long terme. Ils exhortent donc le gouvernement fédéral d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard.

« Nous avons rencontré des représentants de plusieurs ministères pour discuter de notre proposition, et bien qu'ils reconnaissent l'urgence de ce problème, des mois se sont écoulés sans qu'aucune action ne soit prise », a déclaré le président et chef de la direction de l'ACPM / CMPA, Reynolds Mastin. « Alors que les gouvernements du Royaume-Uni, de l'Australie, de la France et d'ailleurs ont abordé la question des assurances pour leurs propres secteurs de production audiovisuelle, les producteurs canadiens perdent des millions de dollars - et dans certains cas font face à la faillite - en raison de l'absence d'un programme fédéral. »

« La mise en place d'un programme fédéral de compensation pour les interruptions de tournage est la pièce manquante qui permettrait à des centaines de productions de voir le jour et de créer des milliers d'emplois pour les artistes et les artisans », a ajouté Hélène Messier, présidente-directrice générale de l'AQPM. « En raison de ce délai injustifiable, le gouvernement fédéral met non seulement en péril la prospérité économique de tout un secteur, mais il réduit drastiquement le nombre de productions québécoises et canadiennes qui occuperont nos écrans au cours des prochains mois, au bénéfice des contenus étrangers. »

L'ACPM et l'AQPM ont mené des sondages individuels auprès de leurs membres respectifs entre le 31 août et le 9 septembre 2020. Les sondages ont été complétés par 148 entreprises de production audiovisuelle indépendantes à travers le Canada. Un résumé des résultats des sondages est présenté ci-dessous:



Nombre de

productions en jeu Volume de production en

jeu ($) Nombre d'emplois

en jeu Sondage de

l'ACPM 121 842 213 595 12 207 Sondage de

l'AQPM 93 251 265 786 7 353 Total 214 1 093 479 381 19 560

À PROPOS DE l'AQPM

L'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) conseille, représente et accompagne les entreprises de production indépendante en cinéma, en télévision et en web. Elle compte parmi ses membres plus de 150 entreprises québécoises dont les productions sont reconnues au Québec et à l'étranger.

À PROPOS DE L'ACPM / CMPA

L'Association canadienne des producteurs de médiatiques (ACPM / CMPA) est l'organisation nationale de défense des producteurs indépendants, représentant des centaines d'entreprises consacrées au développement, à la production et à la distribution de contenus en langue anglaise créé pour la télévision, le cinéma et les médias numériques. Nous travaillons à promouvoir le succès continu du secteur canadien de la production et à assurer un avenir à du contenu diversifié créé par des Canadiens et destiné à un auditoire national et international. cmpa.ca

