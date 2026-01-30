Dans une période d'incertitude économique et de crise du coût de la vie, 100 organismes canadiens réclament la protection du programme national de services de garde abordables et son élargissement.

OTTAWA, ON, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, alors que les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants se réunissaient à Ottawa pour discuter de l'avenir du Programme pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, des porte-paroles du mouvement pour des services de garde à l'enfance ont prévenu que la promesse en matière de services de garde à 10 $ par jour risquait d'être brisée.

« Quelques provinces ont indiqué en amont de cette rencontre ministérielle qu'elles remettaient en question l'objectif de bâtir un système de services de garde à l'enfance principalement à but non lucratif pour assurer l'accès aux familles partout au pays à des services de garde de qualité élevée et à tarifs abordables », a dit Morna Ballantyne, directrice générale d'Un enfant Une place, l'association nationale au Canada pour la défense des services de garde à l'enfance. « Dans un contexte de crise du coût de la vie, les familles au Canada ne peuvent pas se permettre de voir leurs gouvernements revenir sur leur parole en matière de services de garde abordables, à but non lucratif et publics ».

Dans une lettre adressée aux ministres, Un enfant Une place et cent organismes importants au pays les ont priés de renforcer au lieu de démanteler ce programme qui génère d'énormes avantages économiques en permettant à beaucoup plus de parents, notamment à des mères, de participer activement au marché du travail ou de s'y réinsérer.

« Près d'un million de familles ont profité à ce jour du programme de services de garde à 10 $ par jour, mais il ne parvient pas encore à réaliser pleinement son potentiel ou à répondre aux besoins des familles à faible revenu », a dit Leila Sarangi, coordonnatrice nationale de Campagne 2000, une coalition de lutte contre la pauvreté.

« Le forum des ministres responsables de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants doit porter son attention sur des façons d'accélérer la construction de nouvelles installations et de recruter et retenir des éducatrices qualifiées pour travailler dans les services de garde. Pour rendre le programme à 10 $ par jour plus équitable, il faut que les services soient plus accessibles pour tout le monde », a dit Sarangi.

Sheila Olan-MacLean, présidente et directrice générale d'une grande organisation offrant des services de garde à Peterborough en Ontario et dans les collectivités rurales environnantes a dit que le secteur des services de garde comptait sur les gouvernements pour consolider et développer le programme à 10 $ par jour.

« Il faut une volonté politique renouvelée pour répondre aux besoins des familles en matière de services de garde. Il faut plus de financement des deux ordres de gouvernement, plus de reddition de comptes et plus de planification pour assurer que les fonds publics destinés aux services de garde sont utilisés de façon efficace et rentable », a-t-elle précisé.

« Les parents ont désespérément besoin du programme à 10 $ par jour », a ajouté Janet Amito, la mère seule d'un bambin qui fréquente une garderie à Toronto. « L'avenir incertain du programme pancanadien de services de garde crée beaucoup d'anxiété dans les familles. Si les frais de garde augmentent, je ne pourrai pas confier mon fils à sa garderie, ce qui veut dire que je ne pourrai pas aller travailler et que je ne pourrai pas payer mes autres factures », a dit Amito.

Un enfant Une place et les organismes qui l'accompagnent dans cette démarche demandent aux ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de:

Accroître le niveau de financement public au cours des cinq prochaines années afin de couvrir les dépenses de fonctionnement pour assurer la qualité des services offerts et étendre l'offre de services de garde agréés dans le cadre du Programme pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants;

Prendre des mesures pour respecter l'engagement de bâtir un système de services de garde principalement à but non lucratif afin que tous les investissements publics servent à améliorer les services plutôt qu'à engranger des profits;

Investir dans la main-d'œuvre du secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants afin de remédier à la crise de recrutement et de rétention du personnel.

Lettre collectif disponible à l'adresse suivante :

https://unenfantuneplace.ca/2026/01/29/communique-de-presse-les-defenseurs-des-services-de-garde-demandent-au-gouvernement-federal-de-tenir-sa-promesse-faite-aux-familles-canadiennes-en-ce-qui-concerne-les-services-de-garde-a-10-pa/

SOURCE Child Care Now (Child Care Advocacy Association of Canada)

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Morna Ballantyne, directrice générale d'Un enfant Une place, (613) 791-3411, [email protected]