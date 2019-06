Les défenseurs de la sécurité des enfants exhortent les familles canadiennes à #FallProofYourHome (sécuriser leur domicile contre les chutes)

La Semaine SécuriJeunes de Parachute, qui aura lieu du 3 au 9 juin, sensibilise la population à la prévention de la cause principale des blessures chez les enfants

TORONTO, le 3 juin 2019 /CNW/ - Parachute et Hydro One exhortent les familles canadiennes ayant de jeunes enfants à #FallProofYourHome en utilisant une liste de vérification visant à s'attaquer aux principaux risques de blessures graves chez les enfants causées par des chutes à la maison.

La Semaine SécuriJeunes, commanditée en Ontario par Hydro One, en est maintenant à sa 23e édition. Il s'agit d'une campagne annuelle de sensibilisation du public qui vise à faire connaître les blessures évitables chez les enfants. La Semaine SécuriJeunes se déroulera du 3 au 9 juin 2019 et mettra l'accent sur la façon dont les parents et les gardiens peuvent prévenir les blessures graves causées par les chutes.

« Les chutes font partie du développement normal des enfants qui marchent, grimpent, courent, sautent, jouent et explorent leur environnement », explique Pamela Fuselli, présidente-directrice générale par intérim de Parachute. « Bien que la plupart des chutes d'enfants n'entraînent pas de blessures graves, plus de 140 000 enfants arrivent chaque année aux urgences pour des blessures liées à une chute. La plupart des blessures chez les enfants de moins de 5 ans surviennent à la maison. »

« Hydro One appuie la Semaine SécuriJeunes parce qu'il n'y a rien de plus important que la sécurité à la maison, au travail et dans nos collectivités », affirme Lisa Williamson, vice-présidente Santé, Sécurité et Environnement chez Hydro One. « Personne ne prévoit qu'un incident se produira à la maison et c'est la raison pour laquelle nous exhortons les parents à participer à la Semaine SécuriJeunes et à sécuriser leur domicile contre les chutes pour prévenir les blessures ».

À ce jour, plus de 150 partenaires communautaires à travers le Canada se sont joints à nous pour la Semaine SécuriJeunes. Ensemble, Parachute et Hydro One ont fourni plus de 115 trousses d'outils améliorées pour organiser des événements communautaires en Ontario. Pour trouver un événement communautaire de la Semaine SécuriJeunes organisé par Parachute dans votre région, veuillez consulter la liste des événements locaux .

Notre activité phare pour 2019 est le défi #FallProofYourHome, pour lequel nous encouragerons des familles à se servir de notre liste de vérification afin de s'attaquer aux principaux risques, pour les enfants, de blessures graves causées par des chutes à la maison et à utiliser notre cadre numérique défi relevé #FallProofYourHome sur Facebook ou les mots-clics #FallProofYourHome et #SKW2019 sur leurs photos publiées sur Twitter et Instagram.

Parachute a fourni gratuitement de nombreuses ressources en ligne pour les parents, les organismes communautaires et d'autres personnes susceptibles de vouloir participer à la réduction des blessures liées aux chutes. Elles peuvent être consultées à l'adresse suivante http://www.parachutecanada.org/programmes/theme/C203 .

Au sujet de Parachute

Parachute est un organisme national à but non lucratif dont le mandat est de réduire les répercussions dévastatrices des blessures évitables au Canada. Les blessures sont la première cause de mortalité chez les Canadiens de 1 à 44 ans; toutes les neuf heures, un enfant meurt pour cause de blessure. Le fardeau financier que cela engendre est faramineux : les blessures coûtent chaque année 27 milliards de dollars à l'économie canadienne. Par l'information et l'éducation, Parachute met tout en œuvre pour sauver des vies et faire du Canada un pays exempt de blessures. Pour plus de renseignements, consultez le site parachutecanada.org, et suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram .

À propos d'Hydro One Inc. :

Hydro One Inc. est une filiale en propriété exclusive d'Hydro One Limited, le plus important fournisseur de distribution et de transmission d'électricité en Ontario, qui compte près de 1,4 million de clients, un actif de plus de 25,5 milliards de dollars canadiens et des revenus annuels de plus de 6,2 milliards en 2018. Notre équipe d'environ 8 600 employés compétents et dévoués est fière de construire et d'entretenir un réseau électrique sûr et fiable qui est essentiel au soutien de collectivités solides et prospères. En 2018, Hydro One a investi près de 1,6 milliard de dollars dans son réseau de 30 000 km de transport haute tension et son réseau de distribution primaire d'environ 123 000 km et a injecté environ 1,3 milliard de dollars dans l'économie en achetant des biens et services en Ontario. Nous nous engageons envers les collectivités où nous vivons et travaillons grâce à des initiatives visant l'investissement communautaire, le développement durable et la diversité. Nous sommes l'une des six uniques entreprises du service public au Canada à avoir obtenu la désignation d'Entreprise électricité durable de l'Association canadienne de l'électricité. Les actions ordinaires d'Hydro One Limited sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : H).

SOURCE Parachute

Renseignements: Kelley Teahen, vice-présidente Communications et Marketing, Parachute, 416 886-0950 (cellulaire), media@parachutecanada.org; Richard Francella, Communications - Hydro One, 416 345-6868, media.relations@hydroone.com

Related Links

http://www.parachutecanada.org/