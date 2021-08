Les créations des finissantes et finissants de l'UQAM en vedette au Festival Mode + Design 2021

MONTRÉAL, le 10 août 2021 /CNW Telbec/ - Afin de célébrer les finissantes et finissants des cohortes 2020 et 2021 du baccalauréat en gestion et design de la mode de l'École supérieure de mode (ESM) de l'ESG UQAM, le complexe Desjardins présentera l'Exposition supérieure de mode, du 12 au 22 août prochain, dans le cadre du Festival Mode + Design 2021. Cette exposition, qui aura lieu à la Grande-Place du complexe, mettra en vedette 24 projets de fin d'études.

Cette alliance entre l'ESG UQAM et le complexe Desjardins s'inscrit dans le cadre des initiatives de la Ville de Montréal et du Partenariat du Quartier des spectacles pour contribuer à la relance du centre-ville.

Exposition multidisciplinaire

En plus des créations des finissantes et finissants en design de mode, l'Exposition supérieure de mode présentera d'autres expertises de l'ESM telles que la recherche, le conseil aux entreprises, le plan d'affaires, le développement technologique et les projets de développement de produits. « Si la pandémie a limité nos moyens de souligner l'excellence de nos finissantes et finissants, l'exposition permet de finalement célébrer l'effort acharné de nos deux dernières cohortes étudiantes », affirme Marie-Eve Faust, directrice de l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM.

« En plus de donner une vitrine à près de 200 finissantes et finissants qui ont réalisé un travail titanesque au cours de leurs études, nous avons sélectionné 24 projets à l'image de notre École », ajoute Jean-Philippe Harrisson-Boudreau, chargé de cours à l'ESG UQAM et responsable de l'Exposition supérieure de mode.

L'exposition rend également hommage à la cofondatrice de l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM, Michèle Boulanger-Bussière, décédée le 29 juillet dernier. Cette dernière, qui a marqué le secteur de la mode à Montréal, avait été nommée chevalière de l'Ordre national du Québec en 2018.

Rencontre média

Date: 12 août 2021

Heures: 15 h à 19 h

Lieu: Grande-Place du complexe Desjardins

150, rue Saint-Catherine Ouest, Montréal

Le chargé de cours et organisateur de l'événement, Jean-Philippe Harrison-Boudreau, les finissantes et finissants ainsi que la directrice Marie-Ève Faust de l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM seront sur les lieux pour accorder des entrevues. Des entrevues peuvent aussi être coordonnées en dehors de cette plage horaire, par téléphone ou par l'intermédiaire d'une plate-forme numérique.

Cet article a d'abord été publié dans Actualités UQAM le 9 août 2021.

SOURCE École des sciences de la gestion de l'UQAM

Source: Julie Meunier, conseillère en relations de presse, Division des relations avec la presse et évènements spéciaux, Service des communications, UQAM

