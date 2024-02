Ré:Sonne lance une campagne de lettres en ligne pour appeler les autorités à l'action immédiate sur resoundacts.ca/resound-acts-fr/

TORONTO, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Appuyés par l'ensemble de l'industrie, les créateurs et créatrices de musique canadiens se mobilisent en prévision du budget fédéral 2024 pour demander l'équité au moyen, entre autres, d'une campagne de lettres en ligne.

En vue d'aider à égaliser les conditions de concurrence pour les créateurs et créatrices de musique, Ré:Sonne, ses organisations membres et les créateurs de musique canadiens pressent le gouvernement d'apporter les modifications suivantes à la Loi sur le droit d'auteur :

modifier la définition d'enregistrement sonore dans la Loi sur le droit d'auteur afin de remédier à l'exclusion injuste d'artistes-interprètes et de producteurs de disques des redevances de droit d'auteur lorsqu'un de leurs enregistrements est utilisé dans une émission de télévision, dans un film, sur une plateforme de diffusion en contenu ou à même un autre contenu audiovisuel; éliminer l'exemption « temporaire » de 1,25 million de dollars accordée à la radio commerciale depuis 1997 - une subvention accordée aux stations de radio commerciales au détriment des titulaires des droits d'auteur; rendre le régime de copie privée technologiquement neutre.

« En tant que créatrice de musique canadienne, je vois combien les artistes comme moi souffrent en cette période économique difficile », affirme Florence K, artiste-interprète canadienne multilingue et membre du conseil d'administration de Ré:Sonne. « Les changements à la Loi sur le droit d'auteur que nous réclamons aideront les créateurs et créatrices de musique canadiens à survivre et à prospérer dans l'économie d'aujourd'hui, leur permettant de gagner leur vie dans l'industrie canadienne de la musique. »

Ces modifications urgent pour que l'application de nouveaux tarifs puisse avoir rapidement une incidence sur l'égalisation des conditions de concurrence, ce dont bénéficierait l'ensemble des créateurs de musique au Canada.

« Les solutions que nous proposons sont fondées sur le marché et aideront grandement les créateurs de musique canadiens, y compris des dizaines de milliers d'artiste-interprètes, d'instrumentalistes et de producteurs de disques, autant les grands que les petits labels indépendants, qui comptent sur ces redevances pour gagner décemment leur vie et continuer à créer de la musique, favorisant ainsi une culture canadienne florissante », déclare Lou Ragagnin, président et chef de la direction de Ré:Sonne. « Aussi, nos solutions ne nécessitent aucun financement supplémentaire du gouvernement fédéral. »

Pour soutenir l'industrie de la musique canadienne, demandez à la ministre des Finances d'inclure dans le budget 2024 les propositions de la campagne Équité pour les créateurs de musique de Ré:Sonne. Agissez maintenant sur resoundacts.ca/resound-acts-fr/.

Au sujet de Ré:Sonne

Ré:Sonne est la société canadienne sans but lucratif de gestion de la musique dédiée à obtenir une rémunération juste et équitable pour les artistes-interprètes et producteurs de disques pour leurs droits d'exécution. Nous défendons les intérêts des créateurs de musique; nous éduquons les utilisateurs de musique; nous accordons des licences aux entreprises; et nous versons les redevances aux créateurs de musique - afin de contribuer à une industrie de la musique florissante et durable au Canada. Nous travaillons en collaboration avec nos organisations membres : ACTRA RACS, Artisti, MROC, Connect, SOPROQ, Sony Music Entertainment Canada, Universal Music Canada et Warner Music Canada.

SOURCE Re:Sound

Renseignements: Communications avec les médias: Taylor Jantzi, Global Public Affairs, [email protected]