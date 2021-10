Les crabiers gaspésiens félicitent l'honorable Joyce Murray pour sa nomination à titre de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

NEWPORT, QC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la formation du Conseil des ministres du gouvernement Trudeau, l'Association des crabiers gaspésiens tient à saluer la nomination de madame Joyce Murray au poste de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

L'Association des crabiers gaspésiens, qui regroupe au Québec plus d'une quarantaine de pêcheurs de crabe des neiges, offre sa pleine et entière collaboration à la ministre Murray pour aborder de front les défis qui touchent l'industrie de la pêche dans le contexte de la relance de l'économie.

Citation :

« La pêche au crabe des neiges est une industrie qui a un impact majeur dans l'économie régionale en Gaspésie. Nous avons développé une expertise unique au monde et les crabiers sont reconnus parmi les leaders mondiaux en matière de pêche au crabe. Comme l'agriculture, le secteur des pêches est un service essentiel puisqu'il contribue à l'autonomie alimentaire du Canada. Cependant, avec la pandémie, nous demeurons dans une période d'instabilité importante. L'économie mondiale est en grand bouleversement. Nous pouvons agir en tant que partenaires clés auprès de la ministre Murray, une ministre aguerrie et expérimentée, dans la relance économique du pays et plus particulièrement dans nos petites régions maritimes. Nous sommes convaincus que nous pouvons collaborer à toute initiative pour améliorer le secteur de la pêche au crabe. Les crabiers gaspésiens sont déterminés à travailler en mode solution avec la ministre et son ministère dès maintenant », a déclaré monsieur Daniel Desbois, président de l'Association des crabiers gaspésiens.

À propos de l'Association des crabiers gaspésiens

L'Association des crabiers gaspésiens regroupe plus d'une quarantaine de pêcheurs et plus de 200 membres d'équipage. Les crabiers gaspésiens contribuent à l'économie de l'Est du Québec avec des retombées économiques de plus de 115 millions de dollars et plus de 1400 emplois indirects chaque année. Depuis 1998, le Canada est le principal pays fournisseur mondial de crabe des neiges, un fruit de mer très prisé partout dans le monde. Au Québec, la pêche au crabe génère annuellement plus de 210 millions de dollars de revenus, ce qui en fait une industrie indispensable pour des milliers de familles en Gaspésie et pour les consommateurs canadiens.

