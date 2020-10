Le Conference Board du Canada publie une étude sur les facteurs de croissance des coûts des soins de santé avant et après la COVID-19

OTTAWA, ON, le 30 oct. 2020 /CNW/ - Le Conference Board du Canada, en partenariat avec le Conseil de la fédération, a publié une nouvelle étude sur les facteurs de croissance des coûts des soins de santé au Canada. Cette étude confirme que la pandémie de COVID-19 a déjà eu un impact considérable sur le secteur des soins de santé au Canada.

Des projections réalisées avant la COVID-19 suggèrent que les dépenses en matière de soins de santé augmenteront à un rythme constant au cours des dix prochaines années. Le niveau de nouvelles dépenses engagées par les gouvernements confirme que la COVID-19 représente un important facteur de croissance des coûts, dont les répercussions sur les dépenses en matière de santé demeureront considérables, tout particulièrement à court et à moyen terme. On prévoit également que les dépenses en matière de santé totales augmenteront à un rythme qui dépasse largement celui du taux de croissance du Transfert canadien en matière de santé.

« Ce rapport confirme que les coûts des soins de santé augmentent d'année en année et que la contribution du gouvernement fédéral ne croît pas au même rythme. Les premiers ministres des provinces et territoires demandent au gouvernement fédéral de devenir un véritable partenaire financier afin que les Canadiens puissent continuer de recevoir les soins dont ils ont besoin, durant la pandémie de COVID-19 et pour les années à venir. Le gouvernement fédéral doit enfin s'engager à faire passer sa part du financement de la santé par le biais du Transfert canadien en matière de santé de son niveau actuel de 22 % à 35 % et à la maintenir par la suite minimalement à ce niveau au fil du temps », a déclaré François Legault, premier ministre du Québec et président du Conseil de la fédération.

Ce document d'analyse se penche sur trois scénarios afin d'établir la portée et l'ampleur des dépenses en matière de santé supplémentaires associées à la pandémie. Ces scénarios suggèrent que les coûts supplémentaires pour les soins de santé totaliseront de 20,1 à 26,9 milliards de dollars en 2020-2021 et de 15,7 à 21,9 milliards en 2021-2022. D'ici 2030-2031, la pandémie aurait entraîné des dépenses supplémentaires de 80 à 161 milliards pour les soins de santé.

« Au cours de la prochaine décennie, les projections indiquent que les coûts des soins de santé augmenteront de manière spectaculaire en raison d'une suite de facteurs de croissance traditionnels tels que la croissance démographique et le vieillissement de la population, mais aussi en raison des nouvelles pressions financières causées par la pandémie de COVID-19 », explique Greg Hermus, économiste principal au Conference Board du Canada.

L'étude a été financée par le Conseil de la fédération.

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant au pays. Notre mission est d'habiliter les dirigeants à bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens grâce à nos recherches fiables et à nos liens sans pareil.

À propos du Conseil de la fédération

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

