Les courtiers d'assurance bénéficient d'un nouvel outil puissant avec MonEspaceCourtier de Keal propulsé par Vertafore - un gage pour la réussite de votre cabinet et une facilité d'utilisation sans précédent

Flux de travail simplifiés, meilleure collaboration entre les équipes et une vue plus claire du "pipeline" au niveau des ventes, le tout grâce à un tableau de bord personnalisable qui connecte parfaitement au système des gestion de courtage SIG existant.

MONTRÉAL, 22 octobre 2019 /CNW/ -- Keal, un expert en innovation au niveau du courtage d'assurance au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement de MonEspaceCourtier un outil pour améliorer la productivité des utilisateurs et favoriser la croissance au niveau des ventes. Les utilisateurs profitent d'une interface utilisateur personnalisable, de flux de travail flexibles, d'un aperçu du "pipeline" complet des ventes, et d'outils qui permettent la collaboration entre les équipes, la conformité aux processus et plus encore. Conçue pour une connectivité parfaite avec le système de gestion de courtage SIG de Keal, la solution donne également aux utilisateurs un accès complet à toutes les fonctions de SIG existantes.

MonEspaceCourtier propose une nouvelle approche en ce qui concerne la facilité d'utilisation de la solution pour les utilisateurs. Aucune conversion n'est necessaire à partir d'une base de données existante ou d'un CMS comme c'était le cas auparavant avec les tableaux de bord des systèmes de courtage traditionnels. Non seulement la solution se connecte au système SIG en quelques minutes seulement, mais elle offre aussi des modèles intuitifs afin que les administrateurs puissent adapter MonEspaceCourtier aux processus de travail et préférences de l'entreprise.

« Tout ce qui concerne MonEspaceCourtier est conçu pour maximiser la productivité des courtiers, des administrateurs, des membres de l'équipe et du personnel technique » explique Natasha Joyal, directrice senior du développement chez Keal. « L'assurance est une affaire de personnalisation. De la conception à la réalisation, MonEspaceCourtier permet aux cabinets d'assurance de créer un tableau de bord qui les représente bien, et qui contient les processus de travail quotidiens qui simplifient les tâches à accomplir et responsabilise les utilisateurs. »

MonEspaceCourtier emprunte les meilleures caractéristiques et fonctionnalités de MyAgencyHome, l'équivalent américain de Vertafore, mais les a adaptées au marché canadien. À la fois en anglais et en français, MonEspaceCourtier présente les avantages suivants :

Tableau de bord personnalisable permet aux utilisateurs de voir leur liste de choses à faire, les polices échues, et beaucoup plus, et ce à partir d'une variété de panneaux de contrôle qui peuvent être configurés pour s'adapter à des préférences spécifiques.

permet aux utilisateurs de voir leur liste de choses à faire, les polices échues, et beaucoup plus, et ce à partir d'une variété de panneaux de contrôle qui peuvent être configurés pour s'adapter à des préférences spécifiques. Flux de travail simplifiés grâce à des écrans qui guident les utilisateurs lors de l'accueil de nouveaux employés ou autres tâches quotidiennes. Les Administrateurs peuvent facilement concevoir différentes étapes de travail en utilisant QuickNav.

grâce à des écrans qui guident les utilisateurs lors de l'accueil de nouveaux employés ou autres tâches quotidiennes. Les Administrateurs peuvent facilement concevoir différentes étapes de travail en utilisant QuickNav. Collaboration entre les équipes et conformité qui permet aux gestionnaires de faire des rapports sur les processus en cours et de s'assurer que le travail est complété dans les délais requis. La file d'attente de travail montre aux équipes quelles étapes d'un document ou d'un projet sont complétées et ce qu'il reste à faire.

« Notre principal objectif est d'aider les courtiers canadiens à faire croître leur entreprise. MonEspaceCourtier est un grand pas en avant pour Keal et ses clients, » affirme Laurent Nadeau, vice-président des ventes et du marketing chez Keal. « Nous voyons MonEspaceCourtier comme une interface orientée vers l'avenir qui proposera plusieurs nouvelles fonctionnalités dans le futur - et le fait qu'elle peut être déployée sans nécessiter un projet de conversion majeur signife que MonEspaceCourtier est à la fois une solution économique et facile à implanter. »

Pour en apprendre davantage sur Keal et MonEspaceCourtier, visitez www.keal.com.

À propos de Keal

Technologie Keal est un expert en innovation au niveau du courtage d'assurance au Canada et un leader sur le marché des SGC (système de gestion de courtage) et CMS (système de gestion commerciale) pour les courtiers en assurance et en services financiers. Keal offre une suite intégrée de produits conçus pour accroitre les revenus par l'utilisation efficace de la technologie. En 2016, Vertafore a fait l'acquisition de Technologie Keal, un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion d'assurance de courtage et commerciale au Canada. Pour plus d'information, visitez www.keal.com et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Vertafore

Depuis plus 50 ans , Vertafore, le leader des technologies modernes en assurance, conçoit et supporte des solutions Insur Tech de qualité supérieure pour relier chaque point de la chaîne de distribution. Les produits de Vertafore qui visent la gestion d'agences, la tarification, la réglementation, la conformité et la connectivité simplifient les processus de travail, favorisent l'efficacité et stimulent la productivité de plus de professionnels de l'assurance en Amérique du Nord que tout autre fournisseur - soit plus de 20,000 agences, plus de 1,000 assureurs et 23 gouvernements d'État. En mettant constamment l'accent sur l'excellence opérationelle, sur le développement de solutions novatrices et l'alignement avec les principaux partenaires de l'industrie, Vertafore ouvre la voie à des cabinets de tout acabit en livrant des résultats qui font une différence. Ppur plus d'information à propos de Vertafore, visitez www.vertafore.com.

©2019 Vertafore et le logo de Vertafore sont des marques de commerce enregistrées. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

