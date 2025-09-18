Les coupes budgétaires au CHU Sainte-Justine : une histoire à accoucher dehors !

MONTRÉAL, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les trois syndicats du CHU Sainte-Justine ont mené une action d'éclat en installant d'immenses jambes illustrant une femme en train d'accoucher dehors devant les locaux de l'établissement. Par ce geste symbolique et ludique, qui se veut un clin d'œil au film Patch Adams, ils réclament un moratoire sur les demandes de compression et souhaitent mettre de la pression sur leur employeur afin qu'il prenne enfin la parole dans l'espace public pour dénoncer les coupes budgétaires de 24 millions imposées par Santé Québec.

Durant les derniers mois, le CHU Ste-Justine a déjà procédé à 21 abolitions de poste avec titulaires, de nombreuses fins d'affectations, en plus de l'abolir les postes vacants. Une prochaine vague de compressions s'en vient à l'automne, puisque l'établissement est à la recherche de 24 millions de dollars pour clôturer son budget.

D'une même voix, les trois présidences des syndicats de l'établissement, Élisabeth Gagnon-Tremblay du syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine (SPSIC-CSN), Stéphane Payette du syndicat national des employés-es du CHU Sainte-Justine (SNE-CSN) et Alex Trépanier du syndicat des techniciens-nes et professionnels-les de la santé et des services sociaux du Québec (STEPSQ-CSN) dénoncent la situation. Il est impossible de couper 24 millions sans que cela n'affecte les services à la population et la qualité des soins, en plus de créer une surcharge pour le personnel. On ne peut réduire la santé à des chiffres, c'est oublier qu'on soigne des humains, pas des unités de production. Comparer la performance des établissements entre eux pour procéder à des compressions ne fait aucun sens considérant la vocation pédiatrique ultraspécialisée du CHU Sainte-Justine qui en fait un établissement à part des autres. C'est vraiment une histoire à accoucher dehors ! »

Contrairement aux directions d'écoles qui n'ont pas hésité à décrier haut et fort le désinvestissement dans le réseau de l'éducation, et qui ont obtenu certains gains, les directions du réseau de la santé sont restées muettes dans l'espace public. « On s'imagine bien que la direction du CHU Sainte-Justine doit être mécontente de ces annonces de compression budgétaire, mais elle reste muette. Est-ce signe d'une omerta qui fait rage dans le réseau de la santé et des services sociaux ? Le moral du personnel du CHU est au plus bas et le manque de réaction des gestionnaires normalise la détérioration que nous vivons actuellement. »

Les syndicats ont même lancé une pétition pour que la direction du CHU Sainte-Justine réclame un moratoire sur les compressions et dénonce les coupes budgétaires et ses impacts sur les services à la population.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/AMD4ZZdmffc

À propos

Le syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires du CHU Sainte-Justine (SPSIC-CSN), le syndicat national des employés-es du CHU Sainte-Justine (SNE-CSN) et le syndicat des techniciens-nes et professionnels-les de la santé et des services sociaux du Québec (STEPSQ-CSN) représentent le personnel du CHU Sainte-Justine, soit plus de 6000 membres. Ils sont soutenus dans leur revendication par le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et par la Fédération des Professionnèles (FP-CSN).

