73 % des adultes se sentent en sécurité en marchant seuls la nuit ; des écarts importants entre les sexes et les régions subsistent.

WASHINGTON, 22 septembre 2025 /CNW/ - Au cours d'une année marquée par un conflit mondial sans précédent, plus de personnes que jamais se sont néanmoins senties en sécurité. Le Global Safety Report 2025 de Gallup révèle que 73 % des adultes dans le monde déclarent se sentir en sécurité en marchant seuls la nuit là où ils vivent, le niveau le plus élevé jamais enregistré par Gallup depuis 2006.

Des gains de sécurité dans plusieurs régions

Les gains en Asie-Pacifique, en Europe occidentale, en Amérique latine et dans les Caraïbes et en Afrique subsaharienne ont largement contribué à cette hausse. L'Amérique latine et les Caraïbes ont franchi une étape importante : pour la première fois, 55 % des résidents affirment à présent s'y sentir en sécurité en marchant la nuit.

« Malgré les conflits et l'incertitude, les gens du monde entier construisent des communautés plus sûres à partir de rien », a déclaré Jon Clifton, PDG de Gallup. « Ces résultats montrent que la sécurité ne consiste pas seulement en l'absence de violence, elle se gagne aussi par la confiance, la présence d'institutions et la résilience collective. »

Singapour en tête du classement mondial en matière de sécurité

Singapour s'impose au 1er rang mondial pour ce qui est du ressenti en matière de sécurité, 98 % des résidents disant se sentir en sécurité lorsqu'ils marchent seuls la nuit. C'est la 12e fois que Singapour se classe en tête de liste. En revanche, l'Afrique du Sud a rapporté le ressenti le plus faible au monde en matière de sécurité. Seulement 33 % des adultes ont rapporté s'y sentir en sécurité. Les pays voisins, le Lesotho et le Botswana, suivent de près, à 34 %.

De grands écarts subsistent selon le sexe

Les différences entre les sexes en matière de ressenti de sécurité demeurent également prononcées. À l'échelle mondiale, 67 % des femmes disent se sentir en sécurité en marchant seules la nuit, comparativement à 78 % des hommes. Dans plus de 100 pays et territoires, l'écart entre les sexes en matière de ressenti de sécurité a dépassé 10 points de pourcentage. Plusieurs pays à revenu élevé, dont les États-Unis, l'Australie et plusieurs États membres de l'Union européenne, présentaient certaines des plus grandes disparités entre les sexes, avec des écarts de 26 points ou plus.

Aux États-Unis, 71 % des adultes ont déclaré qu'ils se sentaient en sécurité en marchant la nuit, ce qui correspond aux cotes des dernières années. Pourtant, les États-Unis affichent l'une des plus grandes disparités entre les sexes parmi les pays à revenu élevé. Cinquante-huit pour cent des femmes ont déclaré se sentir en sécurité, contre 84 % des hommes.

Les pays du CCG dominent la liste des 10 pays les plus sécuritaires

Cinq des 10 pays affichant les ressentis les plus élevés en matière de sécurité en 2024 étaient membres du Conseil de coopération du Golfe : Arabie saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn et Émirats arabes unis. Les cotes de sécurité dans chacun de ces pays dépassent 90 %.

Un nouveau partenariat rassemble les données et les politiques

Gallup s'est associé au Center on International Cooperation (CIC) de l'Université de New York pour produire ce rapport. La collaboration combine les données mondiales de Gallup avec l'expertise de CIC en prévention de la violence et en consolidation de la paix. Ensemble, les organisations soulignent comment des efforts locaux, des institutions solides et des politiques ciblées peuvent améliorer la sécurité dans toutes les régions.

« Les résultats de Gallup confirment ce que nous voyons souvent dans nos recherches : malgré l'escalade des conflits, le sentiment de sécurité des gens est profondément lié à leurs communautés locales », a déclaré Daniel Friedman, directeur de programme à CIC. « Il est essentiel de comprendre ce qui fait que les gens se sentent en sécurité - et comment les décideurs peuvent travailler ensemble pour favoriser ce sentiment de sécurité - pour créer des sociétés plus résilientes et pacifiques. Cela montre que des changements positifs sont possibles. »

