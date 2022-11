Les coprésidentes de la Coalition pour un avenir meilleur, Anne McLellan et Lisa Raitt, sont disponibles pour commenter l'exposé économique de l'automne auprès des médias

La Coalition pour un avenir meilleur de McLellan et Raitt représente 139 organismes du secteur privé et de la société civile.

OTTAWA, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - L'honorable Anne McLellan et l'honorable Lisa Raitt, coprésidentes de la Coalition pour un avenir meilleur , seront à la disposition des médias pour commenter avant et après l'exposé économique de l'automne qui sera déposé par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, le 3 novembre. Mme McLellan et Mme Raitt sont les coprésidentes du plus récent organisme de politique publique du Canada, la Coalition pour un avenir meilleur, qui se consacre au renforcement de l'économie canadienne à l'heure où nous émergeons de la pandémie.

La Coalition pour un meilleur avenir représente une communauté diversifiée et croissante d'organismes qui partagent les mêmes idées, issus du secteur privé et du secteur à but non lucratif, et qui reconnaissent l'importance de l'établissement d'un plan économique ambitieux qui soit inclusif et durable afin d'assurer un meilleur avenir à tous les Canadiens.

La Coalition pour un avenir meilleur, qui en est à sa deuxième année d'existence, estime que l'économie ne devrait pas être un enjeu partisan et que les secteurs public, privé et sans but lucratif doivent se retrousser les manches et collaborer pour assurer la prospérité économique des Canadiens pour les années à venir.

La Coalition pour un avenir meilleur représente le Canada rural et les grandes villes, les producteurs laitiers, la recherche médicale, la biotechnologie, les ports, le transport, l'énergie, l'agriculture, la finance, la haute technologie, les assurances, la conservation, le travail, les plus grands organismes caritatifs et les plus grands organismes sans but lucratif du pays. Joignez-vous à nous pour bâtir l'économie que nous souhaitons tous pour les Canadiens.

SOURCE Coalition pour un avenir meilleur

Renseignements: Pour plus d'information, ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec : Rosemary Thompson, Directrice exécutive, Coalition pour un avenir meilleur, [email protected], (613) 240-6749; Melanie Rutledge, Directrice des opérations, Coalition pour un avenir meilleur, [email protected] ,(613) 816-0823