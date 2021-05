Les coops de l'information - Près de 25 000 abonnés numériques en cinq mois

QUÉBEC, le 11 mai 2021 /CNW Telbec/ - La première année d'activités des Coopératives de l'information, qui exploitent six médias locaux et régionaux desservant le Québec et l'Est ontarien, s'est terminée avec un excédent financier et un plan de transition numérique nettement en avance sur l'échéancier prévu au plan de relance.

Cinq mois après son lancement, réalisé à la fin 2020, l'abonnement numérique a déjà permis de recruter près de 25 000 lecteurs et lectrices ayant souscrit à l'un des trois forfaits disponibles. Ces nouveaux abonnés s'ajoutent aux dizaines de milliers déjà présents auparavant dans les différentes communautés desservies par Les coops de l'information.

L'impact financier positif de ce succès sera ressenti cette année, mais déjà en 2020 les coopératives Le Droit (Ottawa/Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay Lac-Saint-Jean), Le Soleil (Québec), La Tribune (Sherbrooke) et La Voix de l'Est (Granby) ont dégagé un surplus découlant des activités régulières, avant les éléments exceptionnels liés notamment à l'acquisition de Groupe Capitales Médias, à la restructuration des activités ou à la Subvention salariale d'urgence du Canada. Les divers éléments exceptionnels contribuent à améliorer davantage la performance financière.

« Notre histoire est bien courte mais elle n'a déjà rien de banal. On est certainement le seul groupe de médias au monde qui a changé sa structure de propriété, sa gouvernance, son mode de gestion, son mode de diffusion et son modèle d'affaires dans la même année! », a déclaré Louis Tremblay, président du conseil d'administration de la Coopérative nationale de l'information indépendante, en s'adressant aux membres réunis en assemblée générale annuelle par visioconférence ce matin. « Tout cela s'est fait dans l'urgence, a-t-il rappelé. La crise de la Covid-19 nous a frappé seulement quelques jours après la signature de nos ententes de financement, au mois de mars 2020. »

Les médias regroupés au sein des Coops de l'information forment le plus grand groupe de presse coopératif au pays, avec plus de 320 membres coopérants répartis dans six grandes régions du Québec. Ils se sont donnés des services communs qui permettent d'accélérer leur stratégie de déploiement numérique tout en réduisant les coûts de fonctionnement.

Rappelons qu'en 2020, le regroupement de propriété collective a mis un terme à ses éditions imprimées du lundi au vendredi pour conserver un magazine d'actualités imprimé, disponible le samedi et dont les contenus répondent aux besoins de chaque marché. En tout temps, les sites web présentent les contenus d'information sous toutes les formes, alors que les applications mobiles offrent une sélection pertinente à chaque matin. L'an dernier, les Coops de l'information ont aussi mis en place un Bureau numérique, qui agit comme centre d'innovation en appui aux différentes équipes.

« Nos succès sont emballants, dit Stéphane Lavallée, directeur général des Coops. Ils sont attribuables aux décisions courageuses prises au bon moment par les médias membres. Il est évident que le travail est loin d'être terminé, mais il est entamé de façon magistrale. Avec notre formule d'abonnement numérique, qui permet tout de même la consultation d'un certain nombre de contenus sans frais, nous renforçons notre modèle d'affaires tout en maintenant l'achalandage de nos plateformes numériques. Nous avons environ 2 millions de visiteurs uniques sur nos sites web à chaque semaine ; nous avons besoin de leur appui et de l'appui de nos annonceurs pour établir un modèle solide et viable à long terme. »

