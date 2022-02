Les Coops de l'information lancent un site d'information jeunesse : Les as de l'info

QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Chefs de file dans l'actualité expliquée aux enfants, Les Coops de l'information lanceront dans les prochains mois un septième média ! Il s'agira de la première plateforme québécoise - et même de la francophonie nord-américaine - entièrement dédiée à l'actualité quotidienne vulgarisée pour les 8-12 ans : Les as de l'info.

Traitée et rédigée par des journalistes spécialisés en contenus jeunesse, l'information sera accessible gratuitement à tous les enfants. Une section pour les enseignants et les parents sera offerte sur inscription. Activités pédagogiques, conférences et ateliers de formation y sont prévus ; ils seront offerts par une équipe de spécialistes, dans un environnement sécurisé. Ces activités seront alignées sur les programmes scolaires et les objectifs du nouveau cours « culture et citoyenneté québécoise ».

Une version bêta du nouveau site sera disponible au courant du printemps.

Les Coops de l'information regroupent six médias régionaux : Le Droit (Ottawa et Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay-Lac-Saint-Jean), Le Soleil (Québec et Est-du-Québec), La Tribune (Sherbrooke) ainsi que La Voix de l'Est (Granby). Ils diffusent 7 jours sur 7 sur leurs sites web et applications mobiles, en plus de publier une édition hebdomadaire imprimée le samedi, qui est un magazine hebdomadaire d'actualité, culture et art de vivre.

« Aux Coops de l'information, nous avons déjà une solide expérience en création d'information destinée aux jeunes avec la publication du P'tit Mag dans les éditions imprimées du week-end, et grâce à notre collaboration avec Télé-Québec et son Canal Squat », dit Ève Tessier-Bouchard, directrice des contenus jeunesse aux Coops de l'information. Madame Tessier-Bouchard compte 30 ans d'expérience en contenus jeunesse et a notamment créé, en 1999, la quotidienne d'information télé pour enfants, RDI junior. « Les as de l'info, poursuit-elle, c'est naturellement la suite de ce que nous produisons déjà aux Coops de l'information : une vitrine numérique dédiée aux jeunes, interactive et captivante. Nous voulons créer une communauté de jeunes allumés, grâce à une approche ludique et engageante. »

Avec 150 journalistes dans différentes régions du Québec et de l'Est ontarien, les six médias coopératifs misent sur une information de proximité de qualité, indépendante, au service des collectivités. Le site Les as de l'info sera développé sur ces mêmes bases solides.

« Comprendre ce qui se passe, exercer son esprit critique, apprendre à donner son opinion et à démêler le vrai du faux sont des outils essentiels que nous offrirons à nos jeunes curieux, qui sont exposés à une multitude de sources d'information pas toujours crédibles. Notre site sera une offre à la fois rigoureuse, crédible et accessible pour les jeunes citoyens », assure Mme Tessier-Bouchard.

Pour réaliser le développement technologique de la plateforme numérique, Les Coops de l'information bénéficient du soutien financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec. Elles ont aussi des partenaires au contenu exceptionnels, comme Brila, organisme expert en philosophie pour enfant ; Naitre et Grandir ; la Chaire en littératie médiatique multimodale de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) ; La puce à l'oreille (balados pour enfants), ainsi que le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information (CQÉMI).

SOURCE Coopérative Nationale de l’Information Indépendante (CN2i)

Renseignements: Marie Morneau, PRP, ARP, Courriel : [email protected],Téléphone - Québec +1-418-580-1994