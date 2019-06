Les coopératives d'habitation accueillent favorablement les investissements fédéraux visant à protéger l'abordabilité des logements de 55 000 ménages à faible revenu

OTTAWA, le 25 juin 2019 /CNW/ - Les coopératives d'habitation du Canada se réjouissent de l'annonce faite aujourd'hui concernant la deuxième phase du plan du gouvernement fédéral en vue de protéger l'abordabilité des logements pour 20 000 ménages à faible revenu vivant dans des coopératives d'habitation.

Ce plan prévoit également des fonds pour d'autres formes de logements communautaires, offrant une sécurité d'occupation semblable à un total de 55 000 ménages.

« Nous accueillons favorablement l'investissement du gouvernement fédéral en vue de protéger l'abordabilité des logements pour les particuliers et les familles vivant dans les coopératives d'habitation et les logements communautaires », a déclaré le président de la FHCC, Frank Wheeler. « L'annonce d'aujourd'hui offrira à ces ménages vulnérables le confort de savoir que leur logement est maintenant sûr pour des années à venir. »

La Stratégie nationale sur le logement, lancée par le gouvernement fédéral en novembre 2017, renfermait un plan en deux phases dans le but de protéger ces ménages pendant la prochaine décennie. La première phase de l'Initiative fédérale de logement communautaire (IFLC-1) prolongeait l'aide au loyer pour les logements communautaires administrés par le fédéral jusqu'au 31 mars 2020. La deuxième phase (IFLC-2), annoncée aujourd'hui, prolonge cette aide jusqu'au 31 mars 2 028. »

« Nous félicitons le gouvernement fédéral pour avoir confirmé cette importante étape et nous avons hâte de renforcer davantage notre partenariat pour nous attaquer à la crise du logement », a déclaré le directeur général de la FHCC, Tim Ross. « Nous savons que 1,7 million de Canadiens éprouvent encore des besoins impérieux de logement et qu'ils veulent bénéficier de l'abordabilité, de la sécurité et de l'esprit de communauté que leur offrent les coopératives. »

Pour régler la crise du logement au Canada, il faut avoir un mélange moderne de logements qui doit comprendre les coopératives d'habitation.

La FHCC est la voix nationale du mouvement de l'habitation coopérative au Canada. Elle compte parmi ses membres plus de 900 coopératives d'habitation sans but lucratif et autres organismes au Canada. Plus d'un quart de million de Canadiens vivent dans des coopératives d'habitation, dans chaque province et territoire.

