Les constructeurs de véhicules insistent sur les avantages pour l'environnement et pour les consommateurs d'harmoniser les normes nationales canadiennes et états-uniennes d'émissions de GES pour les véhicules automobiles

TORONTO, le 26 juin 2019 /CNW/ - Les entreprises membres de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) renouvellent leur engagement à réaliser des progrès constants en matière d'économie de carburant et d'émission de GES tout en offrant des produits qui répondent aux exigences des consommateurs. Étant donné le caractère hautement intégré et le développement à long terme de l'industrie automobile, le Canada doit continuer d'harmoniser ses normes avec celles des États-Unis. L'ACCV est consciente que le Gouvernement du Canada procédera, à mi-parcours, à un examen technique exhaustif et fondé sur les données des émissions de GES des véhicules avant de prendre sa décision finale en matière de réglementation. L'ACCV maintiendra sa participation tout au long du processus et donnera son appui à un examen du marché basé sur les faits en vue de l'adoption d'une norme qui tiendra compte des conséquences sur la sécurité des nouvelles technologies automobiles et qui permettra une amélioration d'année en année.

« Après avoir déployé tant d'efforts pour conclure un nouvel accord de libre-échange nord-américain favorable à nos économies hautement intégrées, le Canada doit s'assurer que ses principales normes réglementaires nationales s'harmonisent à celles des États-Unis, de sorte que le secteur de l'automobile puisse fournir aux consommateurs canadiens des véhicules toujours plus performants sur le plan environnemental à des prix raisonnables », a déclaré Mark Nantais, président de l'ACCV.

À propos de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV)

L'Association canadienne des constructeurs de véhicules est l'association industrielle qui représente les principaux constructeurs de véhicules légers et lourds du Canada depuis plus de 90 ans. Parmi ses membres, on peut compter Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Canada inc., Ford Motor Company du Canada limitée et General Motors du Canada limité. Collectivement, ses membres fabriquent plus de 50 % des véhicules produits au Canada, exploitent cinq usines de montage de véhicule ainsi que des usines de moteurs et de pièces, et comptent plus de 1 300 concessionnaires. Au Canada, 130 000 emplois sont directement liés à l'assemblage de véhicules. Les emplois directs et indirects liés à la construction de véhicules sont estimés à plus de 500 000 dans l'ensemble du pays.

SOURCE Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV)

Renseignements: Mark A. Nantais, Président, Association canadienne des constructeurs de véhicules, 416 364-9333, 416 560-4005

Related Links

www.cvma.ca