Les constructeurs canadiens de véhicules se réjouissent la signature de l'ACEUM

TORONTO, le 10 déc. 2019 /CNW/ - Le président de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules, monsieur Mark A. Nantais, a déclaré ce qui suit :

« Les membres de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) se réjouissent qu'un accord ait été conclu aujourd'hui entre le Canada, les États-Unis d'Amérique et le Mexique. Nos membres attendent avec impatience de connaitre les détails des révisions de l'accord final de l'ACEUM qui seront connus prochainement.

Cette entente commerciale est vitale pour le Canada et pour son secteur domestique de la fabrication automobile, et celle-ci rassure au sujet de plusieurs règles commerciales nord-américaines, » de poursuivre M. Nantais. « Nous apprécions tous les efforts et l'engagement de l'équipe canadienne de négociation et nous continuerons de suivre les progrès faits par chaque partie tout en encourageant le Canada à ratifier l'accord dans les meilleurs délais. »



Au sujet de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV)

L'Association canadienne des constructeurs de véhicules est l'association industrielle qui représente depuis plus de 90 ans les grands constructeurs de véhicules légers et lourds au Canada. Elle compte parmi ses membres FCA Canada Inc., Ford du Canada Limitée et General Motors du Canada Limitée. Ensemble, ses membres opèrent 5 usines d'assemblage ainsi que des usines de moteurs et de pièces, et comptent plus de 1 300 concessionnaires au pays. 136 000 emplois sont directement liés à l'assemblage de véhicules au Canada, et plus de 792 000 emplois directs et indirects sont liés à la fabrication de véhicules au pays. Veuillez consulter : www.cvma.ca.

