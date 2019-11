Les consommateurs souhaitent une saison « verte » de magasinage et plusieurs considèrent offrir des cadeaux recyclables ou réutilisables, selon un sondage d'Accenture

Le huitième sondage annuel sur le magasinage des Fêtes démontre que les budgets sont stables, mais les consommateurs canadiens mettent l'emphase sur le commerce responsable

TORONTO, le 21 nov. 2019 /CNW/ - Les produits écologiques représenteront environ le tiers des dépenses des Canadiens en cette période des Fêtes, selon les conclusions du huitième sondage annuel sur le magasinage des Fêtes réalisé par Accenture (NYSE: ACN).

Alors que les Canadiens s'attendent à dépenser à peu près la même chose que l'année dernière - environ 721 $ en moyenne, contre 733 $ l'an dernier - le sondage a révélé une tendance croissante au « commerce responsable », les consommateurs étant davantage préoccupés par l'impact environnemental et social de leurs achats.

Par exemple, les consommateurs ont déclaré s'attendre à dépenser en moyenne 30 % de leur budget de magasinage des Fêtes en cadeaux recyclables, 27 % en cadeaux réutilisables et 19 % en cadeaux provenant d'entreprises « vertes ». En outre, près de trois Canadiens sur cinq (58 %) ont déclaré que les détaillants avaient la responsabilité de s'attaquer à des problèmes sociaux plus vastes, et plus de la moitié (51 %) ont déclaré qu'ils céderaient davantage de leurs achats aux détaillants qu'ils jugent responsables en cette saison des Fêtes.

« Avec une prise de conscience accrue de la crise climatique, il n'est pas surprenant que le commerce éco-responsable soit plus important que jamais, en particulier en ce qui concerne la saison des Fêtes, où nous constatons généralement une augmentation de la consommation et du gaspillage », a déclaré Robin Sahota, directeur général du commerce de détail chez Accenture au Canada. « Nous constatons que les consommateurs veulent remplir leurs bas de Noël en se basant sur les offres des entreprises proposant à la fois des produits écologiques et des pratiques commerciales durables. »

Moins de consommateurs envisagent de magasiner au Vendredi fou et aux soldes d'après Noël

Environ quatre consommateurs sur dix (41 %) ont déclaré avoir l'intention de faire leurs achats le Vendredi fou, et à peu près le même nombre d'entre eux ont l'intention de faire leurs achats le lendemain de Noël (42 %), contre environ six sur dix répondants dans le sondage de l'an dernier qui ont déclaré magasiner ces jours-là. En outre, un tiers (32 %) des consommateurs ont déclaré qu'ils prévoyaient profiter des offres du Cyber Lundi.

Au milieu de cette baisse des intentions de magasinage aux Vendredi fou et le lendemain de Noël, plus de la moitié (54 %) des consommateurs ont déclaré acheter des cadeaux tout au long de l'année, en raison de l'augmentation constante des rabais offerts par les détaillants, notamment les offres sur les sites Web et les ventes promotionnelles tel que Prime Day d'Amazon.

« Les détaillants comptaient traditionnellement sur le Vendredi fou et le lendemain de Noël pour atteindre leurs objectifs de vente pour l'année, mais les consommateurs avertis magasinent maintenant à l'année longue puisqu'ils n'ont plus besoin d'attendre ces moments pour trouver les meilleures offres », a déclaré Sahota.

Des consommateurs soucieux de l'environnement qui optent pour le ramassage en magasin et les achats sans emballage

Avec 68 % des Canadiens qui prévoient faire leurs achats en ligne pendant les Fêtes, beaucoup chercheront à réduire leur empreinte carbone. Près de la moitié (47 %) des consommateurs canadiens - et encore plus des jeunes de la génération Y (58 %) - qui étaient conscients de l'impact environnemental d'une expédition plus rapide, ont déclaré qu'ils choisiraient des options plus écologiques, telles que le ramassage en magasin ou le transport terrestre plutôt qu'aérien. De plus, 23 % des consommateurs qui ont déclaré ne pas être conscients de l'impact environnemental d'une expédition plus rapide prévoient désormais opter pour des options plus écologiques cette période des Fêtes.

Bien que les entreprises fassent preuve de plus de créativité en matière d'emballage de produit, 64 % des consommateurs canadiens déclarent vouloir voir les détaillants mener la charge et proposer des produits et des livraisons sans emballage. Trois consommateurs sur cinq (63 %) déclarent également qu'ils utiliseraient les services de recyclage proposés par un détaillant et exactement la moitié (50 %) échangeraient ou revendraient un article contre un rabais pour l'achat d'un cadeau.

Les consommateurs mettent leur argent là où sont leurs valeurs

Le sondage Accenture révèle également que de nombreux consommateurs veulent faire en sorte que leur argent compte durant les Fêtes. Environ la moitié (51%) des consommateurs ont déclaré être plus susceptibles de faire leurs achats chez des détaillants qui adressent des problèmes sociaux par leurs pratiques commerciales et leurs conditions de travail.

« Les consommateurs préfèrent certainement dépenser leur argent durement gagné avec des détaillants qui partagent leurs valeurs, notamment celles liées au développement durable, à la diversité et à des conditions de travail équitables », a déclaré Kelly Askew, directeur général d'Accenture Strategy. « Ils reconnaissent qu'une partie des célébrations de la joie des fêtes implique de faire des emplettes avec une conscience sociale et de choisir des marques et des entreprises qui représentent quelque chose de bien. »

C'est une excellente nouvelle pour les détaillants qui sont déjà éco-responsables, d'autant plus que de nombreux consommateurs comptent sur eux pour les aider à faire des choix plus socialement éclairés. Par exemple, plus du deux tiers (70 %) des répondants déclarent vouloir des étiquettes claires sur les produits fabriqués de manière écologique, et le même nombre (69 %) veulent connaître l'origine des matériaux et des ingrédients utilisés dans la fabrication des produits.

Parmi les autres principaux constats du sondage :

Les cadeaux incontournables restent les mêmes : Les principaux cadeaux pour tous les acheteurs sont les cartes-cadeaux (55 %), suivis des vêtements et des chaussures (49 %) et les jouets (45 %).





La livraison gratuite est en forte demande : La moitié (50 %) des acheteurs souhaitent une livraison gratuite pour les achats en ligne et sont prêts à attendre plus longtemps pour que leurs articles soient livrés.





Plus d'achats mobiles : Alors que plus de 40 % des achats lors du Vendredi fou et le lendemain de Noël auront lieu en magasin, davantage de consommateurs effectuent des achats lors de leur déplacement. Les Canadiens affirment que 25 % de leurs achats du Vendredi fou se feront à partir de leur téléphone ou de leur tablette (contre 18 % l'année dernière) et 33 % de leurs achats se feront via un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, (légèrement à la baisse comparativement à 41 % en 2018).

À propos du sondage

Le sondage d'Accenture sur le magasinage des Fêtes donne un aperçu des habitudes d'achat des consommateurs pendant la période des Fêtes, en fournissant une indication des attentes en matière de performance de la vente au détail, à la fois en ligne et à un moment clé pour le secteur. Pour le sondage de cette année, Coleman Parkes Research, pour le compte d'Accenture, a interrogé un échantillon représentatif de 1 500 consommateurs canadiens en ligne, chacun ayant acheté un article à usage personnel en ligne ou dans un magasin au cours des six mois précédents. Les répondants provenaient en parts égales des régions de Montréal, de Toronto et de Calgary et ont été répartis également par genre et par groupe d'âge, soit 20 % chacun pour la génération Z (18 à 20 ans), les milléniaux plus jeunes (21 à 27 ans), les milléniaux plus âgés/génération Y (28 à 37 ans), la génération X (38 à 54 ans), et les baby-boomers (55 ans et plus). Le sondage a été réalisée en septembre et en octobre 2019.

