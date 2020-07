Les consommateurs et les dirigeants d'entreprises s'entendent sur l'importance d'embaucher des firmes à propriété québécoise

Sondage sur la perception à l'égard des firmes québécoises de services professionnels

MONTRÉAL, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du déconfinement et de la reprise progressive des activités dans tous les secteurs économiques, les comportements des consommateurs tendent à favoriser les achats locaux. Selon un récent sondage Léger, cette tendance se retrouve également dans le domaine des services professionnels.

L'étude déposée aujourd'hui par le Regroupement des firmes de services professionnels indépendantes dresse le portrait de la perception des Québécois sur ce secteur qui emploie plus de 336 000 personnes à travers le Québec. Les deux volets du sondage, auprès des consommateurs et des dirigeants d'entreprises, confirment l'importance de faire affaire avec des firmes de services professionnels d'ici.

Ainsi, les principaux constats sont :

Le porte-parole du Regroupement des firmes de services professionnels indépendantes, monsieur Olivier Laquinte n'est pas étonné par les résultats du sondage. « Dès l'annonce de la création du Regroupement, nous avons senti un appui indéfectible de la communauté des affaires, mais également des clients de nos entreprises respectives. Nous sommes vraiment rendus à un point où l'expertise, les connaissances et le savoir-faire québécois n'ont plus rien à envier à qui que ce soit. Voir tous ces entrepreneurs locaux qui se démarquent dans leurs champs d'expertise respectifs me rend très fier du travail accompli. On doit cependant poursuivre les efforts pour changer davantage certains comportements et certaines façons de faire qui relèvent d'une autre époque ».

À la lumière de ces résultats, le Regroupement des firmes de services professionnels indépendantes finalisera son plan d'action dont l'une des principales mesures sera annoncée dans les prochains jours. L'objectif étant d'unir les forces pour contribuer activement à la relance économique du Québec. « L'atteinte de cet objectif passera par la mise en œuvre de mesures concrètes pour les entreprises et par la sensibilisation de nos dirigeants politiques à notre apport à la société québécoise », a ajouté monsieur Laquinte.

Rappelons que le sondage a été réalisé entre le 19 et le 27 juin 2020 auprès de 1041 personnes âgées de 18 ans et plus et de 501 gestionnaires ou dirigeants d'entreprise. La marge d'erreur est de 3,04% pour le volet consommateurs et de 4,38% pour le volet dirigeants d'entreprise, et ce, dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20). La version intégrale du sondage peut être consultée au firmesindependantes.com

À propos de RFSPI

Réunissant 225 firmes de services professionnels indépendantes en comptabilité, en relations publiques, en communication, en gestion, en publicité, en opérations, en recrutement, en technologies, en ressources humaines, en droit et en stratégie, le RFSPI souhaite jouer un rôle prépondérant dans la relance de l'économie québécoise. Le RFSPI constitue une voix forte et rassembleuse de l'industrie des services professionnels de direction et de propriété québécoise.

