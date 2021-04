Les conseillers Patrimoine Richardson figurent parmi les finalistes des Wealth Professional Awards 2021

La 7e édition des WP Awards récompense l'excellence en matière de gestion de patrimoine

TORONTO, le 28 avril 2021 /CNW/ - Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) a le plaisir d'annoncer que cinq conseillers de sa filiale en propriété exclusive Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson) sont finalistes pour les Wealth Professional Awards 2021, le principal programme indépendant de reconnaissance du secteur de la gestion de patrimoine.

Au cours de l'année dernière, ces conseillers ont été nommés pour leur leadership exceptionnel dans cinq catégories :

1. Conseiller(ère) canadien de l'année : Ida Khajadourian 2. Conseiller(ère) de l'année - Placements non-traditionnels : Francis Sabourin, Ida

Khajadourian et Rory O'Connor 3. Conseiller(ère) de l'année - Investissements responsables : Francis Sabourin 4. Gestionnaire de portefeuille/discrétionnaire de l'année : Francis Sabourin et Marc Dalpé 5. Excellence en matière de philanthropie et de service communautaire : Jonathan Ross

À propos des finalistes, Kish Kapoor, président et chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes une société de conseillers incroyablement forts, il n'est donc pas surprenant que nos professionnels soient reconnus pour leur leadership dans un si grand nombre de catégories. Être sélectionné est une merveilleuse reconnaissance du travail incroyable qu'ils accomplissent pour leurs clients et leurs communautés. Nous les félicitons pour leur excellent travail ».

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 3 juin 2021. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://wpawards.ca/.

À PROPOS DE GROUPE CAPITAL RF INC.

Groupe Capital RF Inc. (Capital RF) exploite actuellement deux segments d'activités : Gestion de patrimoine et Compensation, ainsi qu'un segment Services généraux. Le groupe de la Gestion de patrimoine est dirigé par la filiale en propriété exclusive de Capital RF, Patrimoine Richardson. Patrimoine Richardson est l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine indépendantes au Canada, avec 32,8 milliards de dollars d'actif sous gestion (au 31 mars 2021) et 19 bureaux à la grandeur du pays. Les équipes de conseillers de la société sont entièrement dédiées à offrir des conseils stratégiques en matière de gestion de patrimoine et des solutions de placement novatrices adaptées aux besoins des familles et des entrepreneurs à valeur nette élevée ou très élevée. Patrimoine Richardson s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu la certification, déterminée annuellement, par le Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes à gestion distincte et de comptes de gestion de portefeuille. Patrimoine Richardson a également été reconnue par Great Place to Work® pour la troisième année consécutive, a figuré sur la liste 2021 des meilleurs lieux de travail pour les femmes, ainsi que la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada. Le groupe de la Compensation, chapeauté par Compensation de titres RF S.E.C., offre des services de courtier chargé de comptes à Patrimoine Richardson et à d'autres tiers, incluant des services d'exécution des opérations, de compensation, de règlement et de garde, en plus de prendre en charge certains autres services intermédiaires et administratifs et d'autres dépenses associées à la prestation de ces services. Capital RF est inscrit à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « RCG ». Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web d'entreprise aux adresses www.rfcapgroup.com et www.RichardsonWealth.com.

