Les conseillers de Wellington-Altus figurent parmi les meilleurs au Canada dans un nouveau classement des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine

WINNIPEG, MB, TORONTO et MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW/ - Wellington-Altus Financial Inc. (Wellington-Altus) est fière d'annoncer que neuf de ses conseillers en placement figurent au classement des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine au Canada, publié par le Globe and Mail. Cette nouvelle liste annuelle vise à célébrer l'excellence dans l'industrie et à aider les investisseurs à reconnaître la crème de la crème en matière d'expertise financière.

« Tout le monde sait que Wellington-Altus compte les meilleurs conseillers en placement de notre industrie et les multiples marques de reconnaissance que nous avons reçues ne font que conforter le calibre de notre équipe », a déclaré Shaun Hauser, fondateur et président de Wellington-Altus. « Je suis très fier de nos conseillers gagnants et je tiens à les remercier du rôle qu'ils jouent dans le succès continu de notre cabinet. »

La liste des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine du Canada est produite par le Globe and Mail et SHOOK Research, qui ont conjointement établi des paramètres de classement pour identifier les meilleurs conseillers financiers du pays. Les facteurs gagnants comprennent l'expérience dans l'industrie, le service à la clientèle, les tendances de revenus, les actifs sous gestion et les dossiers de conformité. Un conseil consultatif composé de hauts dirigeants de sociétés de services financiers du Canada a également contribué au nouveau programme.

Toute l'équipe de Wellington-Altus Financial Inc. tient à féliciter ses conseillers qui ont été nommés meilleurs conseillers en gestion de patrimoine du Canada de 2021 :

Charlie Spiring, fondateur, président et conseiller en placement principal

Todd Degelman, fondateur, vice-président et conseiller en placement principal

Maili Wong, vice-présidente exécutive, conseillère en placement principale et gestionnaire de portefeuille principale

Craig Baun , vice-président exécutif, conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille principal

, vice-président exécutif, conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille principal Gord Love, vice-président exécutif et gestionnaire de portefeuille principal

Rod Mahrt , vice-président principal, conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille principal

, vice-président principal, conseiller en placement principal et gestionnaire de portefeuille principal Colin Ryan , vice-président exécutif et gestionnaire de portefeuille principal

, vice-président exécutif et gestionnaire de portefeuille principal Dean Bradshaw , vice-président exécutif et conseiller en placement principal

, vice-président exécutif et conseiller en placement principal Andrew Greene , fondateur, vice-président exécutif et conseiller en placement principal

Tous les conseillers ont été nommés par leur cabinet, leurs clients ou leurs pairs et les candidatures ont été validées au moyen de sondages et d'entrevues de diligence ainsi que de vérification des données.

« Je suis honoré de faire partie du classement aux côtés de mes collègues et amis de Wellington », a déclaré M. Spiring, qui figure dans le classement des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine de 2021. « L'expertise et le dévouement de notre équipe à l'égard de nos clients sont sans pareil, et c'est formidable d'être reconnu pour cela. Félicitations à tous ceux qui se sont taillé une place sur la liste! »

En tant que premier cabinet de gestion de patrimoine indépendant au pays*, Wellington-Altus attire les meilleurs conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille du Canada, d'un océan à l'autre. Si la pratique indépendante vous intéresse, visitez http://www.join-wellington.ca pour communiquer avec notre équipe Expansion de l'entreprise.

À propos de Wellington-Altus Financial Inc.

Fondée en 2017, Wellington-Altus Financial Inc. (« Wellington-Altus »), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé et de Wellington-Altus Gestion Privée, est la société de conseil en gestion de patrimoine la mieux cotée* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au pays. Avec près de 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2021 d'Investment Executive.

