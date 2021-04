Les connexions Internet à 1 gigabit/s bientôt offertes dans le comté de Haldimand en Ontario

Le déploiement de la fibre optique résidentielle dans les régions de l'Ontario constitue l'une de nos priorités. Tweet this

« Le déploiement de la fibre optique résidentielle dans les régions rurales de l'Ontario constitue l'une de nos priorités. Nous réalisons d'importants investissements dans nos infrastructures, et nous sommes ravis d'accélérer l'expansion de notre réseau à Haldimand, ce qui se traduira par le déploiement de plus de 600 kilomètres de câble à fibre optique dans toute la région, a déclaré Allison Lenehan, PDG de Xplornet Communications inc. Une fois le projet terminé, plus de 19 000 foyers et entreprises auront accès à des connexions par fibre optique, avec des forfaits haute vitesse pouvant atteindre 1 gigabit par seconde. »

Cette expansion majeure fait suite aux récentes annonces de projets similaires menés par Xplornet dans le comté de Grey et dans le comté de Bruce, ainsi qu'aux projets de fibre et de sans fil fixe 5G en cours dans l'est de l'Ontario, dans les provinces atlantiques, et au Québec. Tous ces projets s'inscrivent dans la mission principale de l'entreprise d'offrir des services Internet rapides, fiables et abordables aux consommateurs des régions rurales. Grâce à ses investissements substantiels dans son réseau national hybride de fibre optique et sans fil fixe, Xplornet continue d'offrir à sa clientèle rurale la possibilité de rester branchée à ce qui lui tient à cœur.

À propos de Xplornet Communications inc.

Xplornet Communications Inc., dont le siège social est situé à Woodstock au Nouveau-Brunswick, est l'un des plus importants fournisseurs de services à large bande au Canada. Depuis plus d'une décennie, Xplornet fournit des solutions novatrices de service à large bande fixe et mobile à ses clients habitant dans les régions rurales du Canada, tant au travail et à la maison que pendant leurs loisirs. Aujourd'hui, Xplornet offre des services de communication vocale et de données par l'entremise de son réseau hybride unique de fibre optique, de sans fil fixe et de satellite qui connecte les Canadiens à ce qui leur tient à cœur.

