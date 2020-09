QUÉBEC, le 18 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Forts du succès de la première présentation de la Conférence canadienne sur le cannabis au mois d'octobre dernier à Québec, les organisateurs récidivent avec une seconde édition qui se déroulera le 7 octobre prochain sous forme de webinaire, pandémie oblige.

La formule virtuelle, tant en français qu'en anglais, sera d'ailleurs adaptée pour favoriser le partage des connaissances et apporter le maximum de convivialité aux auditeurs. Les participants disposeront d'une plage horaire élargie pour visionner les conférences afin de leur laisser plus de liberté quant au choix du moment qu'ils regarderont les conférenciers.

Parrainé par une entreprise de Québec, PurCann Pharma, l'événement réunira une impressionnante liste d'experts qui feront le point sur les dernières avancées et les nouveaux usages issus de la recherche scientifique sur le cannabis. Les questions entourant le marché du cannabis et la production seront également abordées.

Les participants auront droit à une analyse de l'évolution des recherches sur les effets du cannabis sur la santé humaine, un aperçu des pratiques médicales qui mettent de l'avant le cannabis, de même qu'un exposé sur le potentiel des produits comestibles.

Des conférenciers de renom se succèderont et les participants entendront les experts qui font grandir l'industrie du cannabis. La programmation complète de l'événement, de même que l'inscription à cette journée d'échanges, se retrouvent à l'adresse www.conferencecannabis.ca.

PurCann Pharma se positionne pour devenir un leader en extraction et purification de molécules issues du chanvre et du cannabis. L'entreprise croit que l'avenir des produits dérivés du cannabis pour fins médicales apportera une croissance plus élevée des usages que l'utilisation pour fins récréatives, et ce, à très court terme.

C'est pourquoi l'entreprise concentre ses efforts sur les divers cannabinoïdes tels que le THC et le CBD, mais aussi sur ceux ayant des effets bénéfiques sur le stress, l'anxiété, la douleur, l'insomnie et certaines conditions dermatologiques. PurCann Pharma a pour objectif d'ainsi obtenir des extraits purs, de qualité supérieure et exempts de pesticides et autres molécules indésirables. C'est dans cette perspective que l'entreprise a inauguré au début de l'année 2020 une toute nouvelle usine à Québec qui favorise l'atteinte de ses objectifs.

Renseignements: Pierre Drapeau, chef des affaires publiques, 418 456.6385, [email protected]

