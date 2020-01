Les conditions météorologiques extrêmes ont causé pour 1,3 milliard $ de dommages assurés en 2019

TORONTO, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Les conditions météorologiques extrêmes partout au Canada continuent de mettre en évidence les coûts financiers des changements climatiques pour les assureurs et les contribuables. En 2019, les inondations, la pluie, la neige et les tempêtes de vent ont endommagé des maisons, des véhicules et des propriétés commerciales. Les dommages assurés pour ces événements météorologiques violents ont atteint 1,3 milliard de dollars l'an dernier, selon Catastrophe Indices and Quantification Inc.

En particulier, 2019 s'est classée au septième rang pour l'année des pertes assurées les plus élevées jamais enregistrées. Comme ce fut le cas en 2018, aucun événement n'a causé à lui seul le montant élevé payé pour le règlement des sinistres en 2019. Les Canadiens et leurs assureurs ont plutôt subi des pertes importantes en raison d'une foule de petits phénomènes météorologiques violents d'un océan à l'autre.

Principaux événements météorologiques ayant causé des dommages assurés en 2019

Date Événement Sinistre

(millions $) Endroit 25 et 24 janvier Tempête hivernale 40 Est du Canada 3 et 4 février Tempête hivernale 70 Ontario 24 et 25 février Tempête hivernale 48 Sud de l'Ontario Mi-mars Deux tempêtes hivernales 114 Région du Grand Toronto et

Est du Canada Avril et mai Inondations 208 Québec et Nouveau-Brunswick Juillet et août Tempêtes de grêle 181 Ouest du Canada Septembre Ouragan Dorian 105 Est du Canada Octobre Tempête 250 Est du Canada

Les 10 années des sinistres assurés les plus coûteux

Rang Année Perte total(milliards $) Événements météorologiques extrêmes 1 2016 5 261 Fort McMurray, Alberta, incendies 2 2013 3 418 Alberta et région du Grand Toronto, inondations 3 1998 2 494 Québec, tempête de verglas 4 2018 2 113 Événements multiples, dont les tempêtes de pluie et de vent en Ontario et au Québec 5 2011 1 740 Slave Lake, Alberta, incendies et tempête de vent 6 2012 1 456 Calgary, tempête de pluie 7 2019 1 334 Événements multiples 8 2005 1 299 Ontario, tempête de pluie 9 2017 1 255 Événements multiples 10 2010 1 226 Calgary, tempête de pluie

Alors que le coût financier des conditions météorologiques extrêmes augmente, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) recommande fortement à tous les ordres de gouvernement d'augmenter leurs investissements dans les mesures d'atténuation de l'impact des phénomènes météorologiques extrêmes et de renforcement de la résilience à leurs effets néfastes. Le BAC encourage l'investissement dans l'amélioration des infrastructures pour protéger les collectivités contre les inondations et les incendies, l'amélioration des codes du bâtiment et de l'aménagement du territoire, et l'offre d'incitatifs pour dissuader les développements résidentiels et commerciaux dans les zones à risque élevé d'inondation.

Ce ne sont pas seulement les assureurs qui paient la facture pour les dommages causés par les intempéries, ce sont aussi les contribuables. Par conséquent, le BAC préconise que tous les intervenants travaillent ensemble pour réduire la pression financière qu'entraînent les inondations. Pour chaque dollar versé en réclamations d'assurance pour les maisons et les entreprises endommagées, les gouvernements et les contribuables canadiens paient beaucoup plus pour réparer les infrastructures publiques endommagées par les conditions météorologiques extrêmes.

Visitez le site Web du BAC pour vous renseigner sur la préparation aux catastrophes et les techniques de mitigation des inondations résidentielles.

Citation

« Le coût des changements climatiques pour les Canadiens, leurs entreprises et leurs gouvernements continue d'augmenter. Le BAC encourage tous les ordres de gouvernement à travailler ensemble pour réduire notre risque climatique collectif, en commençant par un plan d'action national pour faire face aux inondations », a déclaré Craig Stewart, vice-président, Affaires fédérales, BAC.

