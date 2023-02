Les concessionnaires automobiles du Québec présentent leurs priorités dans le cadre des consultations prébudgétaires 2023-2024

QUÉBEC, le 17 févr. 2023 /CNW/ - La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) présente ses priorités et ses recommandations dans le cadre des consultations prébudgétaires 2023-2024.

Les concessionnaires automobiles jouent un rôle indispensable en matière de transports des personnes et des biens. Qu'il s'agisse de l'achat, de la réparation ou de l'entretien de véhicule, les concessionnaires permettent non seulement à des millions de personnes de se déplacer partout sur le territoire québécois de manière efficace et sécuritaire, mais ils contribuent également à faire croître l'économie québécoise. En effet, deuxième force économique du Québec, les membres de la CCAQ génèrent annuellement 20 milliards de dollars en chiffres d'affaires et soutiennent 45 000 emplois directs et 100 000 emplois indirects.

« Il est normal et évident que les enjeux que vivent les acteurs de l'industrie automobile du Québec puissent être pris en considération par le gouvernement dans le cadre de l'élaboration du prochain budget. Les concessionnaires automobiles sont confrontés à d'importants défis en matière de main-d'œuvre, de réglementation et de législation et de transition écologique. Nous souhaitons que le gouvernement puisse contribuer à lever des barrières qui pourraient nuire ultimement au développement et à la pérennité d'un important pan de notre économie » a déclaré le président-directeur général de la CCAQ, M. Ian P. Sam Yue Chi.

Parmi les recommandations proposées en matière de main-d'œuvre, la CCAQ invite le gouvernement à :

Instaurer des incitatifs plus robustes afin que les étudiants qui suivent des formations de carrossier, de technicien en mécanique automobile et de véhicules lourds puissent compléter leurs formations et intégrer adéquatement le marché du travail.

Élargir l'accès au Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles (PRIIME) aux travailleurs étrangers temporaires (TET) ayant un permis de travail fermé (PTF) et faciliter l'installation permanente au Québec de travailleurs étrangers exerçant des métiers qualifiés - ex. la carrosserie et la mécanique - en leur donnant accès au programme de subvention PRIIME pour la formation.

En ce qui a trait à la lutte aux changements climatiques et le renforcement de la transition écologique, les concessionnaires automobiles du Québec proposent de :

S'assurer de consulter de manière continue les concessionnaires dès lors qu'il s'agit d'investir et de développer davantage l'électrification du réseau routier. Cela concerne surtout le déploiement et l'amélioration des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques.

pour les véhicules électriques. Maintenir le rabais maximal pour l'achat de véhicules électriques et hybrides rechargeables dans le but d'inciter les consommateurs à acheter un véhicule hybride ou électrique rechargeable.

En augmenter le seuil d'admissibilité à 65 000 $ pour mieux refléter l'augmentation des prix des véhicules en lien avec l'inflation.

Également, la CCAQ invite le gouvernement à respecter des principes de concertation, de raisonnabilité, d'agilité et de compétitivité lors de toute révision ou modification législative ou réglementaire touchant l'industrie automobile, notamment en matière de taxation. De plus, les membres de la CCAQ invitent le gouvernement à la prudence en matière d'adoption d'un cadre législatif encadrant le droit à la réparation.

Finalement, les concessionnaires automobiles du Québec recommandent vivement au gouvernement l'instauration d'aides financières ou d'incitatifs fiscaux pour soutenir les efforts déployés pour satisfaire les dispositions de la Loi portant sur les renseignements personnels.

Le mémoire présenté au gouvernement du Québec est accessible à l'adresse suivante : https://www.ccaq.com/memoire-dans-le-cadre-des-consultations-prebudgetaires-2023-2024/

À propos de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

La CCAQ a pour mission de servir et de représenter ses membres tout en renforçant la confiance du consommateur.

