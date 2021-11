Les Complices Alimentaires remportent le prix Hippocrate

MONTÉRÉGIE OUEST, QC, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les Complices Alimentaires sont heureux d'être récipiendaires du prestigieux prix Hippocrate édition 2021 dans la catégorie Innovation en santé publique.

Les Complices Alimentaires sont une entreprise collective innovante qui inspire ses partenaires ainsi que l'ensemble de la population du Québec à avancer vers un nouveau système alimentaire permettant une résilience ainsi qu'une sécurité alimentaire universelle. Les Complices rassemblent plus d'une cinquantaine d'organisations du milieu communautaire, municipal, scolaire, économie sociale, santé, producteurs agricoles et entreprises privées provenant des territoires des cinq MRC de la Montérégie Ouest.

Les Complices Alimentaires proposent une réponse structurante, innovante, adaptée et efficiente à un enjeu au cœur du système alimentaire en récupérant et en valorisant le plein potentiel des fruits et des légumes invendus ou de surplus en réduisant le gaspillage alimentaire.

Nous existons pour contribuer au développement d'un système alimentaire local, juste et durable avec l'objectif de nourrir les populations locales à prix abordable.

Les Complices récupèrent des produits locaux aux champs, des dons de surplus des producteurs maraîchers, des détaillants et des distributeurs du système alimentaire. Ces denrées sont transformées dans des cuisines de partenaires Complices. Dans le cadre de ses opérations, le projet favorise des lieux d'apprentissages en pré-employabilité et en employabilité.

Les Complices soutiennent l'amélioration de la qualité nutritionnelle, la diversité des aliments offerts en contexte d'aide alimentaire et la bonification des menus offerts à la cafétéria d'écoles primaires et secondaires situées en milieux défavorisés.

Ces aliments sains conditionnés et surgelés sont également distribués dans un réseau de points de vente de proximité afin d'accroître l'accès physique et économique aux aliments sains dans la communauté et vendus à tarification sociale.

Faire le choix des produits Complices, c'est devenir Complice d'un système alimentaire local, juste et durable.

